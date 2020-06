Resumo: 196º Episódio - 15 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Bárbara fala com uma grávida e pede-lhe as ecografias garantindo que lhe paga o dobro do que pagou pelas análises. De seguida, envia uma SMS a Toni a pressioná-lo para obter uma resposta.

Santos vai à Quinta, ter com Duarte, que pensa que o inspetor lá está para lhe tirar a pulseira. Santos nega e diz que apareceram mais provas que voltam a colocar Duarte como o principal suspeito da morte de Félix. Duarte fica cada vez mais tenso e garante ao inspetor que não matou o tio.

Santos fala da aplicação GPS que Duarte tinha para seguir Félix e do rastreio que fizeram onde perceberam que Duarte esteve no local do acidente à hora do acidente. Duarte admite que esteve lá e que não pediu ajuda, quando se arrependeu e voltou atrás foi quando se deu a explosão. Santos diz-lhe que arranje boas provas pois a situação não está famosa para o seu lado.

No dia seguinte, já com o Mercado a funcionar, Toni é apanhado a vender meixão e acaba por ser detido.

Na Atlântida, Isabel conta a Verónica o seu plano triunfal que levou à detenção de Toni quando Ermelinda e João aparecem e lhe propõem a compra do Lar. Isabel, em tom jocoso, diz-lhes que não têm dinheiro.

Nuno vai a casa dos Carvalho e conta a Sofia que tem um plano para apanhar Heitor, mas que precisa da sua ajuda. Carol é desagradável quando percebe que Matias anda a dormir lá em casa.

Érica e Bernardo falam sobre as novas provas contra Duarte e mostram-se preocupados com a possibilidade de o primo ir preso. Verónica chega, nesse momento, e os irmãos calam-se. Verónica força-os a contar o que se passa e Érica acaba por dizer que apareceram provas de que Duarte esteve no local do acidente. Verónica aproveita para manipular os filhos a seu favor, mas Bernardo diz que acredita em Duarte.

Na Quinta, Duarte desabafa com Bárbara pois está com muito medo de ir preso.