Resumo: 194º Episódio - 11 de junho (quinta-feira)

Bernardo conta à mãe que Heitor atacou Sofia e tentou levá-la à força. Verónica fica nervosa quando percebe que Heitor continua à solta e Bernardo diz à mãe que ele tem muita coisa contra ela. Verónica, tentando disfarçar o pânico, diz que já deu a Heitor o dinheiro que ele pediu e que ele não tem mais motivos para a perseguir.

Em casa dos Silva, Nuno conta a Nazaré e a Toni do plano para apanhar Heitor. Nuno acha que deviam usar Sofia como isco, mas Nazaré sente que pode ser muito arriscado. Toni não ouve nada, só consegue pensar na proposta de Bárbara.

Na Quinta, Bárbara fala com Duarte sobre trabalho enquanto Duarte lhe expressa a sua preocupação, diz que ela tem de descansar e que, depois de o bebé nascer, poderá retomar ao ritmo normal. Bárbara acede e, mal Duarte vira costas, envia uma SMS a Toni a pedir uma resposta à sua proposta.

Toni está a abrir a banca quando recebe a SMS de Bárbara. Toni só responde que ainda está a pensar.

Bárbara chega a casa de Dolores e pergunta à mãe qual era a urgência. Dolores quer saber se Bárbara já contou a verdade a Duarte. A filha nega e diz que não lhe vai contar nada pois já arranjou um plano e vai engravidar. Dolores, de cabeça perdida, chora e implora a Bárbara que acabe com esta farsa, mas Bárbara ameaça a mãe e coage-a a estar calada.

Bernardo fala com o primo, mas percebe que Duarte não ouve nada do que ele diz. Duarte confessa estar preocupado com Bárbara, diz que ela anda estranha e nervosa, e tem medo que isso afete o bebé. Duarte está determinado a perceber o que realmente se passa com a mulher.

Matias e Toni preparam plano para dar um susto a Isabel e ver se a espantam de vez do lar e do mercado.

Mais tarde, Duarte está ao telemóvel com um cliente e pede a Bernardo que vá ao seu quarto buscar umas faturas. Bernardo sobe ao quarto e começa à procura dos documentos e, quando abre a gaveta de Bárbara, vê um envelope com análises. Bernardo lembra-se da conversa de Duarte e da sua preocupação e decide abrir o envelope.

Bernardo é surpreendido por Bárbara, que lhe retira o envelope da mão, e muito irritada lhe pergunta o que é que ele viu. Bernardo confessa não ter visto nada, mas Bárbara fica preocupada pela sua mentira poder ter ficado comprometida.

No Lar, Toni e Matias entram disfarçados e fingem um assalto, apertam com Isabel e ameaçam-na dizendo que se não desistir do lar e do mercado vai sofrer as consequências.

Bernardo conta a Duarte o que se passou com Bárbara e diz ao primo que acha que ela está a mentir e que algo não está bem com ela ou com o bebé. Duarte garante que vai estar atento.

Toni está confiante que Isabel vai desistir, mas João e Ismael estão com medo que Isabel se vingue e que a situação se vire contra eles.