Resumo: 193º Episódio - 10 de junho (quarta-feira)

Nuno vai ao encontro de Verónica e pergunta-lhe porque não lhe pediu ajuda para recuperar Yara das mãos de Heitor. Verónica diz-lhe que não queria meter a vida da neta em perigo e achou mais prudente pedir ajuda a Laura. Verónica começa a manipular Nuno, sendo sedutora, e Nuno deixa-se ir. Verónica e Nuno começam a beijar-se intensamente, ele pergunta-lhe se quer que pare e Verónica diz que não.

Bárbara recorda a conversa que teve com a mãe e quando Duarte aparece diz que está sem apetite e que ele pode jantar sem ela. Duarte não quer que ela vá para a cama sem comer e mostra preocupação por causa do bebé. Duarte vai para o banho, Bárbara faz uma chamada e sai.

Sofia está pronta para sair de casa para ir jantar com Nazaré quando abre a porta e vê Heitor. Heitor diz que a veio buscar e que se vão embora com os filhos. Sofia, em pânico, diz que não vai com ele a lado nenhum e começam a lutar.

Nazaré, em casa, liga para Sofia e estranha o seu atraso.

No Mercado, Toni está à frente de Bárbara quando esta lhe diz que precisa da sua ajuda. Toni fica em choque quando Bárbara lhe pede que a ajude a ter um filho.

Heitor e Sofia continuam a lutar, ela já está muito cansada e cede a alguns golpes. Ainda tenta fugir, mas Heitor apanha-a, beija-a à força e diz que vai levá-la com ele a bem ou a mal. Neste momento, chega Nazaré.

Heitor segura a ex-mulher, magoando-a, enquanto Sofia chora e olha suplicante para Nazaré. Nazaré consegue bater em Heitor e ele larga a amiga. Os dois lutam e Heitor diz a Sofia que nunca vai desistir dela e foge. Nazaré ampara a amiga, que respira de alívio.

No Mercado, Toni está em choque com a proposta de Bárbara enquanto esta lhe explica que não consegue engravidar naturalmente e, por isso, precisa de um dador para fazer fertilização in vitro. Bárbara tenta manipular Toni explicando que, com este plano, ficam os dois bem, ele com Nazaré e ela com Duarte. Toni não sabe o que dizer.

Já na Quinta, Bárbara diz a Duarte que foi comprar à farmácia uns comprimidos que a ajudem a dormir. Duarte fica preocupado e é carinhoso com ela dizendo que, acima de tudo, a quer proteger e ao bebé. Bárbara sente-se culpada.

Em casa dos Carvalho, Sofia já está acompanhada de Matias, enquanto o inspetor Santos diz a Sofia que vai por homens atrás de Heitor e lhe pede que não fique sozinha em casa e que, tanto ela como Carol, tenham cuidado e andem sempre com o telemóvel. Matias está muito preocupado e diz a Sofia que vai lá dormir em casa. Ela acede e ele força a conversa de admitirem a Carol que estão juntos. Sofia tem receio que, neste contexto, não seja a melhor altura.

Em casa dos Silva, Glória lê novamente a carta de amor que Ismael lhe escreveu. Está completamente enfeitiçada. Mal Toni entra, Glória apressa-se a esconder a carta. Toni conta que já arranjou forma de ganhar dinheiro e Glória avisa-o que não o quer outra vez na prisão.