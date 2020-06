Resumo: 192º Episódio – 9 de Junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni convida Nazaré para comerem umas ameijoas quando chega Juliana e Nazaré, de propósito, acaba por sujá-la com uma cerveja fingindo um pequeno acidente.

Já com Yara nos braços, Érica diz a Luís que já não quer fugir pois se a mãe depois a descobre acaba por ficar sem a filha novamente e depois do que se passou isso para ela não é uma opção. Luís apoia a decisão da namorada.

Em casa dos Carvalho, Sofia fala com a filha e conta-lhe o que Heitor fez. Carol não quer acreditar e nega-se a qualquer conversa sobre o pai. Sofia diz que vão jantar a casa de Nazaré, mas Carol já tinha planos para ir a casa de uma amiga.

No armazém abandonado, Heitor começa a contar o dinheiro enquanto revê fotografias da família e fica emocionado.

Isabel vai ao Lar e confronta João com o teste falso que lhe apresentaram e diz que vai tomar medidas. Floriano defende-o e espanta Isabel para a saída, mas ficam ambos com medo do que esta possa vir a fazer a seguir.

Na casa Silva, Ismael entra muito nervoso e Glória diz que só o chamou para falarem da carta que ele lhe escreveu. Ismael olha Glória com paixão e diz que não consegue continuar a negar que está apaixonado por ela e beija-a com paixão. Glória cede à tentação e leva Ismael para o quarto.