Resumo: 191º Episódio - 8 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na manhã seguinte, Bárbara pergunta a Duarte se ainda está chateado com ela e avisa-o de que vai ao obstetra à tarde. Bárbara sai e, de seguida, entra Luís, Bernardo e Nazaré com o intuito de procurarem alguma pista que os possa levar ao paradeiro de Heitor. Duarte pede a Nazaré para falar com ela, mas a conversa entre os dois é fria e distante.

Nuno vai ter com Verónica e pergunta se há notícias de Heitor e se ele já ligou a pedir um resgate pela bebé. Verónica mente e Nuno percebe, mas não diz nada. Heitor liga a Verónica a combinar um local para a troca.

Verónica vai ao Hotel ter com Laura e conta-lhe que Heitor ligou a pedir 2 milhões de euros ou então mata Yara. Laura, em pânico, diz que vai ligar à polícia, mas Verónica impede-a e diz que é muito arriscado envolver uma bebé numa situação assim.

Na Ermida de Nossa Senhora da Nazaré, vemos Verónica tensa a olhar à sua volta quando Heitor chega de carro e para afastado dela.

Bárbara entra em casa da mãe, revoltada e chorosa, dizendo que foi à sua médica e que a probabilidade de engravidar naturalmente é praticamente nula. Dolores não sabe o que dizer à filha e Bárbara não sabe como vai ser capaz de dar um filho a Duarte.

Heitor aproxima-se, já a pé, e Verónica entrega-lhe o saco com o dinheiro e exige que Heitor lhe entregue a neta. Heitor diz que não confia nela e que, por isso, vai levar Yara consigo e depois avisa-a onde deixou a bebé. Verónica fica em pânico enquanto Heitor se afasta para o seu carro com o dinheiro e com Yara. Heitor entra no carro e Laura aponta-lhe uma arma ordenando que se afaste da neta.

Heitor é surpreendido por Laura e larga Yara, que é logo recolhida por Verónica. Laura pede a Verónica que vá embora com a bebé pois vai chamar a polícia. Num golpe rápido, Heitor consegue largar-se de Laura e foge sem que esta tenha reação.

Érica está a justificar-se a Cris da carta que lhe deixou a dizer que ia fugir com a filha. Cris acaba por entender o lado dela pois só a queria proteger. Érica recebe uma chamada de Verónica a dizer que tem Yara.

Bárbara não quer contar a verdade a Duarte ainda que Dolores insista com ela que é o melhor a fazer pois se Duarte descobrir mais tarde será pior. Bárbara não cede e está determinada em levar o seu plano avante.

No Mercado, Nazaré conta a Toni que já recuperaram Yara, mas que Heitor fugiu com o dinheiro e que já perdeu a esperança de alguma vez o apanharem.