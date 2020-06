Resumo: 190º Episódio - 5 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Quinta, Érica chora desesperada porque a filha foi raptada. Duarte conclui que só pode ter sido Heitor pois ele esteve lá em casa à procura de dinheiro para fugir pois a Verónica tinha ameaçado a sua família. Duarte apressa-se a ligar a Santos enquanto Érica e Luís saem disparados na tentativa de encontrar Heitor.

Num armazém abandonado vemos Heitor a pousar o ovo da bebé Yara enquanto lhe diz que não lhe vai fazer mal e que apenas precisa do dinheiro.

No Restaurante, enquanto Ismael tem um ataque de pânico e diz a Glória que não é capaz de cantar, Nuno vai ter com Nazaré e conta-lhe que Verónica foi à sua procura pois está com medo de Heitor. Nazaré interroga Nuno sobre a sua aproximação a Verónica, mas Nuno garante que a vilã já não o tem na mão e que ele está decidido a apanhar Heitor antes que Verónica o faça, para o entregar à polícia e não matá-lo, como Verónica deseja.

Bernardo entra em casa num grande alvoroço e conta a Verónica o que acabou de acontecer na Quinta, que Heitor raptou Yara. Verónica, fora de si, pega no telemóvel e liga a Heitor mas sem sucesso.

Ainda no Restaurante, e na tentativa de ajudar Ismael, Glória pede a Toni que apague as luzes e, de seguida, apresenta Ismael, que desta forma, já é capaz de cantar. Nazaré fica a saber, naquele instante, que Heitor raptou Yara.

Érica e Luís vão a casa dos Carvalho e Sofia pede a Carol que diga a verdade e que conte, por favor, se o pai a contactou nos últimos dias. Carol, revoltada, defende Heitor e sai para o quarto sem dizer nada.

Duarte acaba de desligar a chamada com o inspetor Santos quando comenta com Bárbara que a PJ já está à procura de Yara e que se sente culpado por toda a situação. Bárbara é prática e diz que Heitor não vai fazer mal a Yara pois só a quer como uma garantia. Toda essa frieza magoa Duarte.

No Hotel, Laura, Gonçalo e Ana estão desolados por causa do rapto de Yara. Laura culpa-se por não ter protegido Yara e Érica quando sabia que Heitor andava à solta enquanto Ana diz que é melhor ocultarem esta situação a Cris pois pode por em causa a sua recuperação.

No seu quarto, muito nervosa, Verónica liga novamente a Heitor quando é surpreendida por este. Verónica fica em pânico enquanto Heitor a ameaça dizendo que para saber da neta terá de lhe dar 2 milhões de euros. Verónica ainda consegue alcançar a sua arma, mas Heitor diz-lhe que ele é a única pessoa que sabe onde está Yara e que não é muito inteligente acabar com ele. Ao sair, Heitor avisa-a que arranje os 2 milhões de euros se quer voltar a ver a neta.