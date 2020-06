Resumo: 189º Episódio - 4 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte está na Quinta quando Heitor aparece, de surpresa, deixando Duarte bastante assustado. Heitor diz que ali está para começar a fazer bem as coisas e pede a ajuda de Duarte. Heitor conta que Verónica o tentou matar e que encenou um suicídio. Diz ainda que foi cúmplice de todos os seus crimes, mas que agora está na hora de contar a verdade.

Matias, Sofia e Nazaré falam sobre Heitor. Sofia está aterrorizada de medo, mas Nazaré diz que a vai proteger e a Carol também. Matias olha Sofia e diz que as protege com a própria vida, se for necessário.

Duarte pede ao inspetor Santos que vá à Quinta e mostra-lhe o vídeo de confissão de Heitor. Heitor confessa todos os crimes e admite que foi cúmplice. Santos quer apanhar Heitor, mas Duarte diz que ele quer fazer um acordo e ajudar a apanhar Verónica.

Santos vai a casa de Verónica e confronta-a com o vídeo da confissão de Heitor. Verónica faz-se de vítima dizendo que tanto Heitor como Félix a usaram. Santos diz que tem de a levar para a esquadra para prestar declarações. Verónica vai contrariada enquanto liga ao advogado.

No Lar, Isabel mostra ao advogado o documento do estudo do impacto ambiental. O advogado comprova que o documento é legítimo e diz que Isabel não poderá fazer um resort ali. Isabel quer uma solução, mas o advogado diz-lhe que não há.

Tatiana, a assistente de Isabel, dorme profundamente depois dos comprimidos que Ismael lhe deu. João saca-lhe o telemóvel e encontra o contacto do lar onde está Floriano. João liga, mas Floriano não está. Isabel aparece, não os apanha, mas fica furiosa por encontrar Tatiana a dormir.

Verónica deixa uma mensagem de voz a Heitor e ameaça-o. Érica está de saída para o jantar na Quinta, Verónica não quer que ela leve a neta, mas acaba por ceder. Verónica diz aos filhos que Heitor andou a acusá-la de uma data de mentiras, mas que ela já foi à polícia contar toda a verdade.

Verónica vai ao Hotel, ao encontro de Nuno e pergunta-lhe porque é que não a matou quando teve oportunidade. Na ideia de que o está a manipular, Verónica conta a Nuno que Heitor está de volta e que quer acabar com ela. Verónica sai pensando que conseguiu manipular Nuno.