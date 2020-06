Resumo: 188º Episódio - 3 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João mostra o documento a Isabel, que fica furiosa, e diz-lhe que o fez porque não quer que ela gaste dinheiro desnecessariamente.

No Mercado, Toni avista Nazaré e aproveita a oportunidade para lhe fazer ciúmes com Juliana. Matilde, que observa, percebe que Nazaré fica com ciúmes e adverte a filha de que gostar de dois homens não pode dar coisa boa.

Na Quinta, Dolores continua a insistir com Bárbara para contar a verdade a Duarte. Bárbara discute com a mãe e diz-lhe que já sabe o que acontece se continuar a insistir no assunto. Duarte surpreende-as, mas Bárbara apressa-se a disfarçar falando de outra coisa.

Érica vai a casa dos Soares, a pedido de Luís, que lhe diz que foge com ela pois não quer abandoná-la e ama-a demais para a deixar ir sozinha.

No Restaurante, Matias diz a Sofia que devia contar a Carol, de uma vez por todos, que eles estão juntos. Sofia tem receio e teme que não seja a melhor altura mas acaba por dar razão a Matias. Glória comenta que gosta muito de Sofia mas que acha que é uma mulher com demasiada bagagem para o filho.

Verónica está na sala, a trabalhar, quando Paula entra e lhe entrega uma encomenda que chegou de um estafeta. Verónica abre a encomenda e vê que são as roupas que Heitor usava no dia do incidente na pedreira. Verónica fica em pânico por perceber que Heitor não morreu. Bernardo chega, entretanto, e Heitor começa a ligar a Verónica. Verónica tenta despachar Bernardo e atende Heitor, que lhe diz que vai acabar com ela. Bernardo fica desconfiado por ver a mãe tão agitada.

Sofia chama Carol e pede para falar com ela. Matias inicia o seu discurso quando Sofia repara nos óculos de Heitor pousados em cima do móvel da sala. A conversa é interrompida e Sofia pergunta a Carol se o pai ali esteve. Carol acaba por anuir dizendo que Heitor não morreu e que esteve ali em casa para a ver porque tinha saudades dela. Sofia, aterrorizada, pede que a filha lhe diga exatamente o que Heitor lhe disse e Carol explica que o pai lhe disse para não se preocupar que, em breve, ia voltar a ficar tudo bem.

Bárbara faz uma lista de compras de supermercado e diz que, para o jantar de família, vai encomendar comida. Duarte concorda pois não quer que ela tenha trabalho.

Nazaré abre a porta a Toni que diz ter-se esquecido dos seus chinelos e precisa deles. Toni chega com Juliana, Nazaré fica boquiaberta e diz a Toni que os chinelos foram uma ótima desculpa para aparecer com Juliana só para lhe fazer ciúmes. Toni encontra os chinelos e Nazaré fica a sentir-se mal. Quando Toni sai, Nazaré recebe SMS de Sofia a dizer que Heitor voltou.