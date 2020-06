Resumo: 186º Episódio - 1 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ismael diz a Glória que vai cantar no restaurante e as verbas revertem a favor do Mercado.

No Mercado, Nazaré vai à banca de Toni para comprar peixe, mas Toni diz-lhe que vá a outra banca. Nazaré sabe que não devia ter ido e Matilde pede a Toni que perdoe Nazaré. Glória chega e, metendo-se na conversa, diz que Toni tem de manter o seu orgulho pois não se pode humilhar mais por causa de Nazaré.

No Hotel, Cris ressaca e está desesperado a pedir aos pais uma dose, dizendo que vai morrer. Laura e Ana estão irredutíveis enquanto Gonçalo acha que podiam dar-lhe algo para as dores. Perante a decisão das duas, Gonçalo sai irritado.

Glória diz a Ismael que já marcou o concerto para o dia seguinte e ele começa logo a entrar em pânico. Glória promete-lhe que, se cantar, ela dá-lhe um beijo no final.

Na casa Gomes, Matilde e Joaquim preparam o jantar quando Nazaré vai buscar a carne e percebe que não está no frigorífico. Matilde diz que se deve ter esquecido dela no Mercado por causa da confusão com Toni. Nazaré pega nas chaves de casa e sai dizendo que vai resolver o assunto.

No quarto, Duarte olha para a ecografia da gravidez de Nazaré e guarda-a como que a encerrar um capítulo.

Bernardo deita-se na cama de Érica, fazendo-se passar por ela, enquanto a jovem vai ter com Luís e diz-lhe que já não aguenta mais a sua vida assim e propõe-lhe que fujam do país.

Bárbara comenta com Duarte que continuam a trabalhar com a mesma equipa na Atlântida e insinua-se. Duarte e Bárbara fazem amor ainda que Duarte esteja a pensar em Nazaré.

Toni, muito contrariado, vai com Nazaré ao Mercado para que ela vá buscar a carne. A discussão instala-se e Toni molha Nazaré com a mangueira da banca, Nazaré faz-lhe o mesmo e acabam por se beijar. Confusos com o que acabou de acontecer, Toni diz que não será o prémio de consolação. O ambiente é de tensão e Toni diz a Nazaré que saia, pois, quer fechar o Mercado e ir para casa.

Luís, apanhado de surpresa pela conversa de Érica, diz-lhe que não podem fugir e que tem de existir outra solução. Érica está determinada a ir-se embora para proteger a filha de Verónica.