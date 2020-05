Resumo: 185º Episódio - 29 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cris fica muito revoltado quando Érica entra com Yara e diz que não quer que a filha o veja assim. Érica diz-lhe que não vai desistir dele, mas Cris diz-lhe que vá ter com Luís e que o deixe em paz.

Na Quinta, Bárbara avança sensual para Duarte. Duarte retrai-se, tem medo por causa do bebé, mas Bárbara não desiste e diz que não tem problema nenhum.

Dolores liga para o consultório da médica da filha e percebe que Bárbara não vai lá há mais de dois meses. Luís aparece, diz que está pronto para ir para o Mercado, e Dolores diz-lhe que vá andando que já lá vai ter.

Dolores chama Bárbara lá a casa e diz que ligou para o consultório e que lhe disseram que Bárbara não tinha estado lá.

Bernardo e Nazaré já estão no local onde Heitor desapareceu e, depois de muita procura, Nazaré encontra um berloque que confirma pertencer aos sapatos de Verónica.

Bárbara, em pânico, tenta fugir à conversa, mas Dolores confronta-a com o pagamento que fez a uma grávida no Mercado e Bárbara desaba dizendo que não vai permitir que Nazaré lhe roube Duarte, mais uma vez. Dolores avisa Bárbara que tem de desfazer esta mentira, mas a jovem, já fora de si, pega numa faca e ameaça matar-se caso Dolores não prometa ficar calada e não contar nada a Duarte. Dolores acaba por ceder à ameaça de Bárbara.

Nazaré e Bernardo ficam contentes com a prova que encontraram e Nazaré diz que vai à polícia sozinha e que vai provar que Verónica esteve no local do crime.

Na Atlântida, Bárbara fica com esperança na proposta de cortes nos departamentos, mas diz que não é suficiente. Em conversa com Verónica, Bárbara diz-lhe que vão ter de rever os fornecedores e encontrar novos com preços mais baixos. Verónica não quer comprometer a qualidade inerente aos produtos da Atlântida, mas Bárbara ameaça-a.

Bernardo informa Duarte do que ele e Nazaré encontraram no local. Diz ao primo que Nazaré vai à polícia e vai denunciar Verónica. Duarte pergunta ao primo como é que Nazaré está e Bernardo responde-lhe que lhe disse que Duarte gosta dela.

Nazaré vai ter com Laura e Santos ao Hotel e mostra o que encontrou na pedreira. Santos diz-lhe que isso não prova que Verónica matou Heitor e que Nazaré não pode continuar a sobrepor-se às investigações da polícia.

Ermelinda e João estão fartos de procurar por Floriano e não o encontram em lar nenhum. Os amigos começam a pensar que Floriano possa estar refém de Isabel.

Glória “perfuma” o Restaurante com peixe para atrair a clientela. Ismael vai ter com ela e diz que tem uma ideia para a compensar.