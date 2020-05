Resumo: 184º Episódio - 28 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores e Glória, perante a demora de Matias e o cheiro insuportável, concordam que o melhor é fecharem as bancas. Bárbara fala, discretamente, com uma grávida e dá-lhe dinheiro para pagar o falso teste de gravidez. Dolores observa tudo, com estranheza.

Bárbara manda a grávida embora e diz-lhe que tem de ficar calada e que ninguém pode descobrir a relação entre as duas. Bárbara avisa que, dentro de duas semanas, vai precisar de análises e, nessa altura, volta a contactá-la. Dolores, ao longe, fica desconfiada da filha.

Matias regressa ao Mercado, mente sobre o seu atraso, e depois de ver os canos, diz que estão todos entupidos com fraldas. Todos estranham, mas Glória diz que desconfia de quem possa ter sido. Sem que esteja exposta, vemos Tatiana escondida a um canto a ouvir a conversa.

Isabel conta, vitoriosa, a Verónica o fracasso que foi o arraial. Verónica acha que a amiga devia resolver a situação de outra forma, mais drástica, mas Isabel explica que a menos que os vendedores saiam todos, não pode comprar o Mercado.

Bernardo vai a casa da mãe, e Verónica acha que foi para buscar a irmã, mas Bernardo diz que se vai mudar para ali pois quer proteger a irmã e a sobrinha. Verónica olha os filhos e diz-lhes que, um dia, ainda lhes vai provar que tudo o que faz é por eles e por ser uma boa mãe.

Bárbara vai a casa de Nazaré para lhe dizer que fique longe dela e de Duarte pois vão ter um filho e não a quer mais na vida deles. Duarte, sem saber onde Bárbara está, liga-lhe e Bárbara aproveita para provocar ainda mais Nazaré. Matilde, exausta de tanta provocação, pede a Bárbara que se vá embora.

Dolores, desconfiada da gravidez da filha, aproveita para ir até à Quinta levar um presente para o bebé e tenta sacar algumas informações da filha. Dolores fica a saber que Bárbara continua a ir ao médico de sempre e regista a informação.

Bernardo pede para falar a sós com Duarte e mostra-lhe os sapatos de Verónica. Diz ao primo que Érica viu a mãe a chegar com aqueles sapatos no dia do desaparecimento de Heitor. Duarte não consegue ajudar o primo na investigação, mas tem uma ideia.

Na casa Gomes, Bernardo dá os sapatos a Nazaré e diz que Duarte lhe pediu que lhos entregasse pois confia nela e acha que é a pessoa indicada para investigar.

Érica vai com Yara até ao Hotel e pergunta por Cris. Laura avisa-a que Cris não está bem pois está a ressacar, mas Gonçalo acha que lhe fazia bem ver a filha.