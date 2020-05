Resumo: 183º Episódio - 27 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Érica mostra a Bernardo os sapatos de Verónica que Nuno andava à procura e desabafa com o irmão que começa a acreditar que talvez a mãe seja mesmo a pessoa que todos dizem ser.

É dia de arraial no Mercado, Luís chega com mais queijos enquanto Toni ignora a presença de Nazaré com o apoio de Glória.

Toni está desconfortável com a presença de Nazaré e o ambiente que se sente entre os dois. Glória e Dolores festejam o volume de vendas quando, de repente, se sente um cheiro intenso a esgoto.

Enquanto Matias vai buscar a caixa de ferramentas para ver se consegue arranjar solução para o problema do Mercado, Sofia entra na casa Silva e insinua-se. Matias não resiste e os dois beijam-se apaixonados.