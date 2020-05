Resumo: 182º Episódio - 26 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré vai para o quarto e recorda todos os momentos que viveu com Duarte.

Em casa dos Silva, Matias consola o irmão dizendo que Nazaré não o merece e que está na altura de Toni seguir em frente com a sua vida. Toni concorda com Matias, só não sabe é como vai conseguir viver sem Nazaré.

Nuno está no quarto enquanto olha uma fotografia da sua mulher Joana e vai bebendo alguns copos de whiskey. Já meio embriagado, decide sair do quarto.

Na casa Félix, Nuno surpreende Verónica empurrando-a para cima da cama, sem que esta tenha tempo de reação. Nuno pega numa almofada e começa a sufocar Verónica, que esperneia em vão. Começa a recordar todos os momentos que viveu com a vilã e é incapaz de levar a cabo o seu plano. Verónica fica assustada e sem reação. Verónica pede à filha que se certifique que Nuno sai e para trancar a porta que ela mesma chamará a polícia.

No Mercado, Dolores e Glória estão confiantes que o arraial vai ser um sucesso. Do outro lado, Isabel olha-as com desdém enquanto faz uma chamada para garantir que o arraial será um fiasco.

Nazaré está arrasada, no se quarto, não quer falar nem comer nada. Matilde tenta animar a filha mas Nazaré sente-se culpada pelo que fez ao Toni pois ele não merecia.

Bernardo tenta impedir que Toni entre na Quinta mas Toni, na sua fúria, empurra Bernardo e vai ao encontro de Duarte e Bárbara. Instala-se a discussão e Toni dá um murro a Duarte como vingança por este se ter envolvido com Nazaré. Toni aproveita e conta a Bárbara que Duarte e Nazaré se envolveram e Bárbara, sonsa, finge-se chocada.

Já terminada a discussão, Duarte vai ao encontro de Bárbara, que chora encostada ao balcão da cozinha. Duarte olha-a e diz-lhe que esta luta acabou pois escolheu-a a ela e ao filho.