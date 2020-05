Resumo: 180º Episódio - 22 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte chama por Bárbara, que finge dormir enquanto lhe caem as lágrimas pelo rosto.

Toni cruza-se com Nazaré no Mercado, diz que sabe que foi dormir fora e que isso significa que precisa de espaço e de pensar, diz que teve tentado a ir ter com ela, mas acabou por não ir. Nazaré tenta fugir à conversa e diz-lhe que falam mais tarde.

Bárbara está a sair para a Atlântida para ver com os chefes de departamento onde podem cortar. Duarte diz-lhe que a última opção é despedir colaboradores e agradece-lhe por toda a ajuda e apoio. Bárbara sai e Duarte sente-se culpado.

Matilde vai até à Quinta falar com Duarte. Pede-lhe que se afaste de Nazaré, que lhe está a fazer mal e que, desde que ele entrou na vida dela, só acontecem desgraças. Duarte diz que também não é fácil para ele, mas Matilde aconselha-o a, se for o que quiser, deixar a mulher e lutar por Nazaré.

Bárbara, já na Atlântida, reúne com os chefes de departamento e Verónica também está presente. Bárbara é assertiva e diz que os chefes de departamento vão ter de fazer cortes. Verónica pergunta-lhe se Duarte sabe dessa decisão e Bárbara não lhe responde. Verónica fica desconfiada.

Duarte está decidido a acabar o seu casamento com Bárbara e prepara-se para lhe dizer quando ela o interrompe e lhe conta que vão ser pais. Bárbara mostra o teste de gravidez a Duarte, que está em choque.

No Mercado, e depois da insistência de Toni, Nazaré diz-lhe que não pode continuar com ele pois não quer estar a magoá-lo nem a trair os seus sentimentos. Toni fica destroçado.

Na Quinta, Duarte ainda não recuperou do choque, quando Bárbara o abraça mostrando a sua felicidade. Duarte não estava à espera disto agora. Está perdido e sem saber o que fazer.

Na casa Félix, Nuno entra, sem ser visto e dirige-se ao quarto de Verónica. Nuno está a remexer tudo à procura de uma prova que o possa levar a Heitor. De repente, Nuno dá com a caixa dos sapatos que Verónica usou no dia do desaparecimento de Heitor, mas é apanhado por Érica. Nuno tenta explicar-se, mas Érica grita-lhe que saia antes que chame a polícia.

Já na casa Gomes, Toni arruma as suas coisas enquanto vai discutindo com Nazaré. Nazaré dá-lhe razão, mas gostava que pudessem continuar a ser amigos. Toni está demasiado magoado e sai, batendo com a porta. Quando chega a casa, Toni grita de raiva.