Resumo: 179º Episódio - 21 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte diz a Nazaré que também sente a sua falta. Os dois cedem à paixão e envolvem-se aos beijos apaixonados.

Duarte e Nazaré, já no quarto, beijam-se e fazem amor. Duarte diz-lhe que não consegue viver sem ela. Bárbara, que chega a casa, assiste a tudo magoada e sem saber o que fazer. Bárbara vai para a cozinha a tentar controlar a raiva e o choro e pega numa faca.

Duarte e Nazaré acabam de fazer amor e a jovem começa a vestir-se e a dizer que aquilo não devia ter acontecido. Duarte quer ir atrás dela, mas esta proíbe-o. Bárbara aguarda cá em baixo de faca em punho. Nazaré passa, pega na cana de pesca e vai-se embora. Bárbara fica imóvel a vê-la ir-se embora.

Nazaré chega a casa e mal fala com Matilde, diz apenas que não está bem e que vai dormir fora de casa.

Toni e Matias estão no Lar e filmam Ismael a cantar para uma esfregona sem que este os veja. Ismael descobre-os e os irmãos pedem desculpa pela brincadeira de mau gosto. Ismael acusa-os de lhe terem destruído a carreira e expulsa-os de esfregona em punho. Ismael avisa Floriano e Ermelinda que a recolocação de Floriano será iniciada no dia seguinte.

Matilde desabafa com João e diz-lhe que está preocupada com a filha, que não sabe o que se passou, mas coisa boa não pode ter sido. Toni aparece lá em casa e fica a saber que Nazaré foi dormir fora.

Sofia vai ao Restaurante e está a desabafar com Matias, dizendo que Carol ficou descontrolada com a conversa do beijo e que a acusou de ser culpada pelo desaparecimento do pai. Sofia está frustrada e sem saber o que fazer. Matias tenta acalmá-la e acaba por lhe dar um beijo. Sofia foge dizendo que não pode fazer isso.

Érica acaba de chegar a casa e Verónica pergunta-lhe onde esteve. Érica, já cansada do controlo da mãe, diz que esteve com Luís e que acha inacreditável o que a mãe lhe fez. Verónica esbofeteia a filha.

Bárbara e Duarte estão deitados na cama, ambos acordados, mas sem saberem. Duarte pensa em Nazaré...