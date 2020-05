Resumo: 176º Episódio - 18 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Isabel vai ter com Verónica à empresa e mostra-lhe o contrato assinado. Verónica pergunta-lhe se a escritura se mantém para o dia seguinte e Isabel diz que precisa de encontrar o seu telemóvel para conseguir confirmar pois roubaram-lhe a mala.

Bernardo e Érica falam sobre o estado da empresa e Bernardo diz à irmã que espera que Duarte não a tenha vendido. Nesse momento chega Verónica, e a transbordar de alegria, propõe um brinde aos filhos uma vez que é, de novo, a dona da Atlântida. Érica e Bernardo estão incrédulos.

Sofia conta à filha que o carro de Heitor foi encontrado e que a polícia desconfia que ele se tenha suicidado. Carol não quer acreditar no que ouve e fica em choque.

No Restaurante, Ismael desabafa com Glória e diz que está nervoso pela atuação no Hotel enquanto Toni e Matias discutem se será uma mulher ou um homem. Isabel aparece à procura da mala e Toni devolve-lhe a mala verdadeira, sem nunca dar parte fraca.

Isabel vai ter com Ermelinda ao Lar pois esta disse-lhe que a sua falecida avó está a comunicar com ela. Isabel não acredita, mas, com a ajuda de João, Ermelinda põe em marcha o seu show e Isabel sai a correr e muito assustada.

Está tudo pronto para o concerto no Hotel e Toni pergunta a Matias se fez aquilo que estava combinado. Matias confirma e diz que agora é só esperarem, na primeira fila, para descobrirem quem é o cantor mistério. Ismael entra em palco, com a sua máscara, e começa a cantar e a encantar até que é invadido por uma comichão incontrolável que o faz espirrar sem parar e ficar sem voz.

Ismael abandona o palco e vai até à cozinha, seguido por Glória. Ismael está aflito, diz que a máscara deve ter alguma coisa que lhe está a provocar aquele mal-estar. Glória tenta ajudá-lo quando são interrompidos por Laura, que estranha ver Glória ali.

Mais calmo, Ismael volta à sua atuação, mas, a comichão é tão grande e desesperante, que Ismael começa a coçar-se desenfreadamente tirando a máscara e revelando a sua verdadeira identidade a todos os presentes.