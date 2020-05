Resumo: 175º Episódio - 15 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sofia está em sua casa com Matias, desolada por achar que Heitor raptou Carol e a levou para longe. Carol chega, de repente, e chora dizendo que o pai lhe pediu para ir ter com ele e disse que depois iam buscar Pipo, mas nunca chegou a aparecer.

No Hotel, Cris está com a filha. Érica é dura com ele, mas só quer o seu bem. Cris diz que vai recuperar e pede à família se pode começar a dar uma ajuda no bar do Hotel.

Verónica entrega a Isabel a procuração para que possa assinar o contrato em seu nome e oferece-lhe uma mala cara, como agradecimento. Isabel diz-lhe que pode agradecer-lhe quando regressar, de forma triunfal, à empresa pois a escritura vai realizar-se no dia seguinte.

O Inspetor Santos vai a casa dos Carvalho e fala com Sofia sobre o desaparecimento de Heitor. Matias e Nazaré, que também lá estão, ficam confusos com tudo o que se está a passar e Sofia mostra a Santos a última SMS que recebeu de Heitor.

Bernardo vai até ao Restaurante e percebe que a mala que Isabel traz consigo é exatamente a mesma mala que a mãe lhe tinha dito que tinha comprado para Érica. Bernardo conta isto a Nazaré e os dois discutem a possibilidade de isto não passar tudo de um plano de Verónica para reaver a empresa.

Nazaré vai ao Mercado e pede a ajuda e Toni pois precisa de roubar a mala de Isabel para ver se encontra alguma pista do plano que ela e Verónica estão a tramar.

Na Quinta, Duarte folheia um antigo álbum de fotografias do pai na Atlântida. Bárbara diz-lhe para pensar se quer mesmo vender a empresa.

Nazaré empata Isabel, enquanto aguarda por Toni, e quando Toni lhe faz sinal, Nazaré encaminha Isabel até ele. Toni faz cair uma caixa, e com a confusão, troca a mala de Isabel por uma idêntica.

Tocam à campainha, é Isabel que vem pronta para fechar o negócio. Duarte diz a Bárbara que a sua decisão está tomada. Isabel entrega-lhe o contrato e Duarte lê-o com muita atenção.

Toni e Nazaré vasculham a mala de Isabel, mas não conseguem desbloquear o telemóvel. Nazaré encontra a procuração que Verónica passou a Isabel, e aflita, começa a tentar ligar a Duarte para o avisar.

Duarte não atende a chamada de Nazaré. Isabel fica tensa quando, ao ir à sua mala buscar uma caneta, percebe que aquela não é sua, mas disfarça. Duarte prepara-se para assinar o contrato.

Na Atlântida, Verónica está muito nervosa, aguarda o telefonema de Isabel.

Nazaré corre até à Quinta e mostra a procuração a Duarte dizendo que não pode assinar o contrato. Duarte fica de rastos e diz que já assinou. Nazaré chegou tarde demais.

Duarte, de cabeça perdida, quer matar Verónica e Toni impede-o de sair de casa. Todos discutem como podem dar a volta à situação e a única forma é não assinar a escritura mas, mesmo assim, Duarte terá de devolver o dobro do dinheiro do sinal já pago a Isabel.