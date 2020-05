Resumo: 174º Episódio - 14 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Heitor vai ter com Verónica e percebe que ela não tem o valor acordado. Heitor ameaça-a e diz que vai entregá-la à polícia, mas Verónica pede-lhe mais um dia e garante que vai arranjar o dinheiro que falta.

Duarte chama Isabel à Quinta e diz-lhe que só aceita fazer o negócio se for por mais dinheiro. Isabel, olha-o e diz que não será por isso que o negócio não vai para a frente. Duarte está de rastos por ter de tomar esta decisão.

No seu quarto, Verónica acaba de preparar a mala com dinheiro para entregar a Heitor e envia-lhe uma SMS a combinar o encontro.

Em casa dos Carvalho, Sofia acaba de preparar o pequeno-almoço e chama Carol para comer. Carol não responde e Sofia vai ao seu quarto, quando se apercebe que a filha não está. Carol deixou um bilhete, em cima da mesa, a dizer que está bem e que em breve dará notícias.

No Mercado, Carol vai até à banca de Matias com a intenção de se despedir dele. Matias não se apercebe e aceita, de bom grado, uma pen que Carol lhe dá com algumas músicas, de uma forma muito emotiva.

É muito cedo, Heitor aguarda ansiosamente a chegada de Verónica à pedreira onde combinaram encontrar-se. Verónica chega finalmente e entrega a Heitor a mala onde está o dinheiro. Heitor abre a mala para confirmar o seu conteúdo e é quando percebe que a mala está vazia mas, sem qualquer tempo de reação, é empurrado por Verónica para o precipício. Ouve-se um grito e Verónica espreita, cá de cima, e sorri ao ver o corpo de Heitor a boiar. De seguida, Verónica vai até ao carro de Heitor, e com todos os cuidados, pega no telemóvel dele e leva-o consigo.

Sofia está muito assustada por não saber de Carol. Matias conta-lhe que ela esteve no Mercado e que a conversa foi muito estranha. De repente, a conversa é interrompida por uma SMS de Heitor, dizendo a Sofia que a escolha foi dela e que espera que seja feliz sem eles.

Verónica chega a casa descalça e Érica estranha. Verónica diz à filha que partiu os saltos dos sapatos. Entretanto Isabel tem boas notícias, ela e Duarte vão assinar o contrato de compra e venda da empresa.

Nazaré vai a casa dos Soares visitar Luís, que lhe conta da aquisição da nova máquina para os queijos e da falta de dinheiro para a acabar de pagar. Luís diz que entretanto, com a situação toda no mercado, a mãe não pode estar a gastar este dinheiro todo numa máquina mas que talvez, com a venda da Atlântida, o Duarte os consiga ajudar.

Na Quinta, Duarte pede a Bárbara que avise os funcionários que vão receber os seus ordenados. Bárbara fica desagradada quando percebe que não irá sobrar dinheiro nenhum para eles os dois.