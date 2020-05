Resumo: 172º Episódio - 12 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Érica fala com a mãe sobre Yara quando Verónica lhe diz que o único acordo que aceita é que Yara vá viver com ela. Érica, já de rastos, diz à mãe que se é isso que é preciso para que fiquem todos em paz que permite que a filha vá viver com ela na condição de ela ir também.

Isabel vai até à Quinta encontrar-se com Duarte. A empresária, cumprindo o plano da amiga, diz a Duarte que confiava em Verónica até ter descoberto o que fez com a empresa e diz a Duarte que está disposta a ajudá-lo. Isabel propõe a Duarte a compra da Atlântida por 100 milhões de euros.

Na casa Félix, Érica está frente a frente com Verónica e pergunta à mãe se voltar para casa com a filha, se a mãe esquece a questão da guarda de Yara. Verónica avisa a filha que, se voltar, vai ter de cumprir as suas regras.

Na Quinta, Duarte diz a Isabel que não está disposto a vender a empresa. Isabel, sonsa e sem querer dar muito nas vistas, diz-lhe que lhe dá dois dias para pensar no assunto.

Toni está em casa de Sofia e acaba de mudar a fechadura da porta. Sofia tem medo que, ainda assim, Heitor consiga entrar e tem medo do que possa acontecer. Carol não entende aquilo tudo e acredita que o pai mudou, mas Sofia pede-lhe, por favor, que estejam unidas e em sintonia.

Nuno vai a casa de Verónica e, de forma brusca, pergunta-lhe por Heitor. Verónica diz que não sabe dele e, quando Nuno sai, apressa-se a deixar uma mensagem de voz a Heitor dizendo que não volte. Isabel chega e devolve as chaves de casa a Verónica para evitar que desconfiem que elas são amigas e conta-lhe que Duarte não aceitou vender a empresa.

Em casa dos Soares, Bernardo pede à irmã que não volte para casa da mãe e Dolores apoia-o. Érica diz-lhes que não há outra solução para parar esta guerra e pede que respeitem a sua decisão e que não digam nada ao Luís.

Ermelinda e Floriano bebem chá quando Isabel aparece e diz a Floriano que vai ter de o recolocar noutro Lar. O casal fica em desespero com a notícia e Ermelinda começa logo a engendrar um plano.

Ana leva Laura até ao Mercado e implora à mãe que deixe Cris voltar para casa. Cris está com um ar degradante e tanto Ana como Laura não conseguem conter o choro. Laura acede e, já no Hotel, ajuda Cris a instalar-se. Diz que vão ligar para uma clínica de reabilitação e que, a partir daquele momento, Cris não pode sair do quarto. Cris está disposto a cumprir as regras da mãe.

Na Quinta, Bárbara diz a Duarte que acredita que ele se virá a arrepender de não vender a empresa, mas Duarte recusa-se a pensar em vender a Atlântida e está determinado em arranjar financiamento.