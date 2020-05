Resumo: 171º Episódio - 11 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Heitor para o carro numa estrada vazia e, quando abre o porta bagagens, Nazaré dá-lhe um pontapé e Heitor cai para trás. Nazaré começa a correr, em fuga, e quando Heitor se prepara para ir atrás dela aparece Nuno, que lhe aponta uma arma.

Heitor e Nuno trocam palavras ameaçadoras e Nuno diz-lhe que sabe que ele é o homem de confiança de Verónica e que é também o responsável pelo fogo que lhe matou a mulher e o filho.

Na estrada abandonada, Nuno continua com a arma apontada a Heitor. Nazaré aparece e impede Nuno de disparar. Heitor consegue fugir e Nuno fica revoltado com Nazaré por lhe ter estragado o plano.

Depois da visita do Inspetor Santos, Bernardo fica com dúvidas em relação ao envolvimento do primo na morte do pai. Duarte, já desesperado, diz a Bernardo que não tem a arma e que não foi ele quem matou Félix mas que, se mesmo assim, Bernardo não acredita nele pode procurar pela casa toda e nas suas coisas a ver se encontra alguma prova do seu envolvimento.

Na casa Silva, Sofia está muito nervosa com aquilo que Nuno e Nazaré lhe contam e tem a certeza que Heitor não vai fugir sem levá-la a ela e a Carol consigo.

Joaquim acaba de chegar à casa Gomes e agradece à filha e a Matilde o gesto não sabendo, porém, se merece esta consideração, mas Nazaré diz-lhe que ele tem sido o pai que ela sempre quis.

Em casa dos Soares, Dolores mostra a Érica o seu apoio e fá-la ver que não está sozinha. A jovem tem de voltar ao Tribunal e nem sabe o que vai dizer. Entretanto Cris aparece, visivelmente drogado, e diz que vai acompanhá-la. Érica, revoltada, expulsa-o entre lágrimas.

Na Quinta, Bárbara desabafa com o marido e diz-lhe que está muito preocupada com o irmão pois podem ter de lhe amputar o braço. Duarte comenta com Bárbara a visita do Inspetor Santos e pede-lhe que vá ao banco negociar o empréstimo para a Atlântida.

Verónica fala com Isabel e diz-lhe que vai precisar da sua ajuda. Verónica acaba de explicar o plano a Isabel, que aceita ajudá-la, e liga a Bernardo a pedir ao filho para ir lá a casa.

Bernardo está com a mãe, que lhe diz que tem saudades dele e pede que deixem o passado para trás, mas Bernardo continua a achar que a mãe é a responsável pela morte. De repente, Isabel chega e acusa Verónica de ter roubado a Atlântida e de ter deixado a empresa na ruína, encenando tudo tal e qual como ficou combinado com Verónica. Quando Bernardo regressa à Quinta, comenta com o primo o que se passou, que era exatamente aquilo que Verónica pretendia.

No Mercado, João anuncia que os primeiros calendários estão prestes a sair. Joaquim dirige-se à banca de Dolores para tentar ajudar com a clientela. Dolores manda-o embora, cheia de raiva. Joaquim percebe que Dolores já sabe que ele foi viver para casa de Matilde.

No Lar, Ismael, depois de investigar o paradeiro dos utentes que desapareceram misteriosamente, conta a Ermelinda que esses idosos estão a ser recolocados noutros lares, sem condições. Todos concluem que Isabel esteve, este tempo todo, a mentir-lhes.