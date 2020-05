Resumo: 170º Episódio - 8 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Bárbara confronta Verónica e diz-lhe que sabe que foi ela que fez o desfalque na empresa. Verónica, sonsa, disfarça e diz que não tem nada a ver com isso e tenta imputar as culpas para a contabilidade.

Em casa dos Carvalho, Carol sai para ir ter com Matias e Sofia começa a preparar o café da manhã. No café de Heitor, Sofia coloca umas gotas para o drogar. Heitor bebe o café e começa a sentir-se mal apercebendo-se que Sofia o drogou. Heitor cai inanimado no sofá.

Nazaré, apressada, sai de casa para ir ter com Sofia. Quando chega a casa dos Carvalho, Nazaré quer obrigar Heitor a confessar. Heitor faz-se de forte e ainda se ri, gozando com as duas. Sofia perde a cabeça e começa a bater-lhe, lembrando-se de todos os episódios que viveu com ele. Nazaré pede à amiga que saia de casa e diz que lhe liga quando puder.

Em casa de Verónica, Isabel acaba de tomar o pequeno-almoço quando a amiga desabafa que está nervosa pois tem a conferência no tribunal para saber se fica com a guarda da neta ou não. Isabel diz à amiga que sempre conseguiu tudo o que quis e que, desta vez, não será diferente.

Nazaré continua a pressionar Heitor e este, fingindo ter ficado sem forças, num movimento brusco consegue dar uma cabeçada a Nazaré que desmaia. Heitor tenta soltar-se.

Sofia volta a casa e fica em choque ao ver a sala vazia. Sofia apressa-se a ligar a Nazaré e fica em pânico quando percebe que o telemóvel da amiga está ali na sala, mas nem sinal dela.

Nazaré acorda e vê Heitor a olhá-la e a fechar o porta bagagens. Nazaré grita desesperadamente.

Chegados do Tribunal, Bernardo está chateado com Érica porque a irmã não disse mal de Cris na conferência. Érica explica ao irmão que seria incapaz de piorar, ainda mais, a situação de Cris uma vez que nem apareceu na conferência da guarda da filha. De repente, tocam à campainha e é o inspetor Santos. O Inspetor diz a Bernardo que tinha razão quando lhe disse que deviam fazer uma nova perícia ao carro de Félix explicando que encontraram uma bala na carroçaria do carro que correspondia à arma de Félix, vista pela última vez na posse de Duarte.

Sofia assoma ao Mercado e vai falar com Nuno e Toni contando o plano que tinha com Nazaré para fazer Heitor confessar. Sofia conta-lhes que Nazaré desapareceu e Heitor também, sem deixar rasto. Seguem todos à procura de Nazaré.