Resumo: 168º Episódio - 6 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Leonardo, na sala, aguarda Duarte com a carta da decisão do tribunal sobre a Atlântida.

Verónica recebe uma chamada de Duarte a pedir que se encontre com ele na Quinta. Verónica acede e, quando chega, Duarte apresenta-lhe o documento com a conclusão do processo da empresa em que mostra que Duarte é sócio maioritário e que a empresa é dele novamente. Verónica, completamente descontrolada, rasga o documento e diz-lhe que não lhe vai dar a empresa, depois olha para a pulseira e diz que será muito difícil tirá-la de lá se nem sequer pode sair de casa. Duarte olha-a, confiante, e avisa-a de que não precisa de ir à empresa para garantir que ela vai sair.

De volta a casa, Verónica liga ao advogado furiosa quando percebe que Duarte só conseguiu recuperar a empresa por causa do depoimento de Nazaré. O advogado diz-lhe que podem sempre recorrer da decisão do tribunal e Verónica diz que a única coisa que quer é manter Duarte longe da Atlântida.

No gabinete da presidência da Atlântida, Bárbara comunica a Verónica que tem de sair. Verónica olha-a, altiva, e diz que não sai. Bárbara chama o Dr. Leonardo que apresenta a Verónica todos os documentos que a destituem e que a obrigam a retirar-se. Bárbara chama os seguranças que acompanham Verónica à saída. A vilã diz a Bárbara que avise Duarte que não se vai ver livre dela assim tão rápido. Já sozinha, Bárbara senta-se à secretária e desfruta do momento.

Nazaré partilha a sua felicidade com Toni e Matilde por saber que Duarte conseguiu recuperar a empresa. Matilde fica contente por, desta vez, Verónica ter tido o que merecia.

Duarte pede a Bárbara que lhe traga os relatórios de contas da empresa pois quer saber o que Verónica andou a fazer nos últimos tempos.

Bernardo vai ao Lar e diz a Ermelinda que já descobriu o que se passa com os utentes desaparecidos. O jovem explica que estão a ser recolocados noutras casas de acolhimento e Ermelinda, furiosa, quer ir tirar satisfações com Isabel. A empresária, sempre muito simpática, explica a Ermelinda que estão a mover os idosos porque querem fazer obras para melhorar o lar e nega que seja porque querem fechar.