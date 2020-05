Resumo: 165º Episódio - 1 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quando regressa à Atlântida, Verónica fica a saber, através da secretária Maria, que as ações da empresa estão a descer e tudo devido à entrevista de Nazaré. Verónica, apesar de algo apreensiva, desvaloriza e acha que rapidamente as pessoas se vão esquecer da entrevista.

Isabel está no Mercado, a comprar mais uma das bancas, quando Dolores e Glória vão tirar satisfações. Isabel avisa-as de que metade do Mercado já é seu e que tem planos para fazer ali um ótimo centro comercial.

Na Quinta, Bárbara sai para uma reunião quando Duarte ouve um barulho e estranha não ser Bárbara. Sem que esteja à espera, Nazaré aparece, de repente, e ambos se riem porque Duarte estava pronto para lhe bater por achar que podia ser um ladrão. Duarte agradece-lhe a entrevista, mas pede-lhe que tenha cuidado com Verónica. Nazaré diz-lhe que vai fazer de tudo para o proteger.

Isabel fala com Verónica na Atlântida quando a secretária entra e avisa Verónica de que a reunião que tinha agendada acaba de ser cancelada. Verónica não entende, ao início, o que se está a passar até receber uma chamada do advogado dizendo que, se a situação continuar assim, Verónica vai perder a empresa.

Érica entra no gabinete da mãe e pede-lhe por favor que desista da guarda de Yara. Verónica não cede.

No Hotel, Laura recebe uma carta do Tribunal e fica a saber, naquele momento, que Verónica pediu a guarda total de Yara.

Na Quinta, Érica fala com o primo e mostra-lhe o seu desespero só de pensar na ideia de que pode perder a filha. Duarte mostra-se disponível para ajudar no que for necessário e impedir que Verónica consiga ficar com a guarda de Yara.

Bernardo vai ao Lar encontrar-se com Ermelinda, a seu pedido. Ermelinda fala com o jovem e pede-lhe ajuda para perceber o que se passa no Lar pois ultimamente têm desaparecido muitos idosos de uma forma misteriosa.