Resumo: 164º Episódio - 30 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Laura dá pelo filho todo drogado, bate-lhe e chora desesperada. Gonçalo tenta acalmar os ânimos e leva Cris para lhe dar um banho. Laura diz que não aguenta mais e Gonçalo desabafa e diz-lhe que devia ter confessado o seu crime à polícia pois será menos um peso para ela. Ana ouve a confissão do pai.

Isabel mostra a Verónica a entrevista que Nazaré deu e diz à amiga que devia processar a rapariga. Tocam à campainha e para surpresa de Verónica é Nazaré.

Nazaré enfrenta Verónica dizendo-lhe que já não tem medo dela e que a vai destruir, dê por onde der. Isabel, em choque, diz à jovem que largue a amiga mas Nazaré não se intimida e olha Verónica nos olhos dizendo que a vai fazer pagar.

O Inspetor Santos vai até à Quinta para falar com Bárbara, que fica muito nervosa. Bárbara conta que Duarte tinha uma arma, no dia da discussão com Félix, e automaticamente percebe que falou demais. Duarte aparece e o Inspetor confronta-o com a história da arma. Duarte justifica-se dizendo que não contou porque esse detalhe não era importante. A arma ficou no quarto de Félix e Duarte não fez nada com ela como também é inocente na morte do tio.

Glória vai ao Lar entregar a encomenda de bacalhau a Ismael. Quando entra na sala de pessoal dá com Ismael em tronco nu e fica em pânico. Glória quer ir embora, mas Ismael puxa-a para si, sedutor. Glória quase se rende mas, de repente, vira-lhe as costas e sai a correr.

Quando chega ao Restaurante, ainda abalada pelo episódio com Ismael, dá com Toni a assistir na televisão à entrevista de Nazaré.

Na Quinta também Duarte e Bárbara assistem à entrevista de Nazaré sobre o sorriso de Duarte perante a frontalidade da jovem. Bárbara, com ciúmes, comenta que Nazaré está a prejudicar não só a Verónica, mas também a Atlântida.

Ana vai à receção do Hotel e pede a Laura e a Gonçalo para falar com eles. Ana diz aos pais que já sabe o que se passou, entre lágrimas. Laura pede à filha que não conte a ninguém enquanto Gonçalo, desfeito, diz à filha que percebe que seja demais para ela. Ana nega e abraça o pai com força anuindo ao pedido.

Durante a refeição, Gonçalo mostra-se abatido, mas Ana dá a mão ao pai em sinal de apoio. Cris chega, completamente drogado, e deixa cair a taça da salada. Laura tem um ataque de fúria e sai exausta.

No dia seguinte, de manhã, Cris acorda com a mãe a fazer-lhe as malas. O jovem não acredita no que está a acontecer e promete tratar-se, mas Laura esta irredutível e diz-lhe que tem de sair. Cris desce com as malas até à receção onde estão Ana e Gonçalo visivelmente tristes e abatidos. Cris pede clemência, mas nenhum dos três se verga e o jovem acaba por ir embora destroçado.

Verónica chega a casa dos Soares e diz a Érica que veio ver a neta e aproveita para lhe entregar os papéis com o pedido da guarda de Yara.