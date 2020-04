Resumo: 163º Episódio - 29 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matilde e João voltam a discutir e decidem que será melhor ficar cada um a viver no seu sítio pois não estão a conseguir partilhar a rotina diária da casa.

Nazaré vai até à Quinta saber como está Duarte pois já soube que Toni lá foi a casa. Bárbara, quando a vê, apronta-se a fazer uma cena de ciúmes, mas Nazaré desvaloriza e diz que foi apenas ver como estava Duarte.

No bar do Hotel, Toni e Nazaré discutem se devem acreditar em Nuno ou não quando um jornalista aborda Nazaré e ela decide dar a entrevista. Nazaré acusa Verónica de todos os crimes e diz, alto e bom som, que Verónica é uma mentirosa e uma manipuladora que tentou incriminar toda a gente para se safar.

Toni e Nazaré estão reunidos com Nuno quando ele lhes diz que acha que não deviam pensar neste processo através de Verónica, mas sim de Félix, que ainda que esteja morto pode ajudar. Os três falam com Ana que tenta lembrar-se de alguma coisa estranha que tenha acontecido com Félix aquando da sua estadia no Hotel. Ana lembra-se da discussão que Félix teve com Duarte e que Bárbara também lá estava. Nuno fica a pensar em Bárbara.

Cris, a ressacar, invade o quarto de um cliente e rouba-lhe dinheiro.

Toni conta ao inspetor Prata aquilo que Ana lhes contou e aproveita para tenta enterrar ainda mais Duarte.