Resumo: 161º Episódio - 27 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Heitor vai ter com Verónica e confirma que já tem a dose de heroína que ela pediu. Verónica dá-lhe ordens para ir ao Hotel, drogar Cris e esconder o resto da droga no seu quarto.

No Lar, Ermelinda e Floriano comentam, com alguma estranheza, a saída repentina de tantos idosos de lá. Ismael diz que não sabe o que se passa e olham-se preocupados.

Na Quinta, Duarte pede a Bárbara que se despache para não chegarem tarde ao julgamento. Bárbara apressa-se a dizer que não quer demorar muito tempo pois esteve a medir a temperatura e a verificar que é o dia certo para engravidar.

Érica vai buscar Yara ao Hotel e está a enchê-la de beijinhos enquanto agradece a Cris todo o cuidado e dedicação que tem à filha. A jovem elogia-o dizendo que nunca esperou que se tornasse num pai tão incrível.

Heitor entra no Hotel sem ser visto e desliga o sistema de vigilância. De seguida, precipita-se para o quarto de Cris. Quando este sai da casa de banho, bebe a água, que o faz cair inanimado. Já com Cris na cama, Heitor dá-lhe uma dose de heroína e espalha o resto pelo quarto.

No Tribunal, Nazaré é declarada inocente e todos festejam esta vitória quando o inspetor Prata surge para deter Duarte. O choque é geral quando o inspetor afirma que encontraram a impressão digital de Duarte na pen que foi entregue em tribunal com as imagens da morte de António e que esse facto torna Duarte um dos suspeitos da morte de Félix.

Bárbara fica em choque e diz ao inspetor que deve haver algum erro. Nazaré e Joaquim também tentam ajudar e defender Duarte, mas o inspetor diz que o jovem terá de o acompanhar para prestar declarações.

Verónica está satisfeita por Duarte estar a ser acusado da morte de Félix enquanto Heitor tem receio do que Nazaré possa fazer contra eles a partir de agora. Verónica tenta descansá-lo dizendo que vai encontrar forma de manter Nazaré em silêncio.

Na receção do Hotel, Laura comenta com Ana que deviam começar a investir em publicidade para voltar a chamar hóspedes ao hotel. Ana tem dificuldade em concentrar-se na conversa da mãe porque ouve Yara a chorar sem parar.

Quando chega ao quarto de Cris, Ana grita assustada e chama Laura ao ver o estado em que irmão se encontra. Ana pega na sobrinha ao colo enquanto Laura tenta acordar o filho.