Resumo: 159º Episódio - 23 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo vai ao Lar e começa a gritar por Olívia. Ermelinda avisa-o que se for a correr ainda é capaz de a apanhar antes do comboio partir. Bernardo acha que se ela o abandonou não vale a pena correr atrás.

Verónica chega à Atlântida e fica surpreendida por encontrar Isabel, uma amiga sua de longa data. Isabel conta a Verónica que está ali para investir na região e que já comprou o Lar Terceira Onda onde pretende fazer um resort e que está a pensar comprar o Mercado para fazer um centro comercial. Verónica fica entusiasmada e diz à amiga que espera que a decoração fique a seu cargo.

Gonçalo tem pesadelo e acorda muito agitado, chora e diz a Laura que matou um homem e que não consegue viver com esse peso. Laura acalma o marido e diz que juntos vão ultrapassar o problema.

Ana comenta com o irmão que não acha normal a decisão da mãe de ter desistido da PJ assim sem razão aparente. Cris acha que a irmã está a exagerar, mas Ana permanece desconfiada.

Nuno encontra-se com Joaquim no Hotel e diz-lhe que desconfia de Verónica mas que infelizmente não conseguiu encontrar nenhuma prova que ajude Nazaré.

Já na sua cela, Nazaré recebe o apoio de Olga no dia de nova audiência no tribunal. Nazaré agradece à companheira e diz que tudo se torna mais fácil com ela.

Nazaré e Toni aguardam no corredor do tribunal enquanto falam sobre as expetativas para a audiência e Toni vai-se declarando a Nazaré dizendo que com ela é feliz em qualquer lugar. Duarte chega com Bárbara e comunica a Nazaré que não conseguiu nada que a inocentasse.

Decorre o julgamento de Nazaré enquanto vemos que Toni, Duarte e Nazaré testemunham. Sem que ninguém espere, o Dr. Leonardo recebe um envelope anónimo com a indicação de que o que lá está vai inocentar Nazaré. O advogado insiste em mostrar a pen e vemos as imagens da morte de António no ecrã da sala de audiências. Nazaré chora de felicidade, Duarte chora por estar a reviver a morte do pai e o juiz avisa todos os presentes que não aceita aquela prova antes que a mesma seja verificada.

Na casa Félix, Verónica aparenta estar calma enquanto Heitor está com receio do julgamento da Nazaré e do que possa decorrer daí. De repente, Verónica olha para Heitor e diz que já sabe como vai recuperar a neta e que será através de Cris. Verónica diz a Heitor que vai precisar dos seus serviços.