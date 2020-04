Resumo: 156º Episódio - 20 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Heitor vai ter com Verónica e pede-lhe que o despeça e que comece a pagar-lhe por fora porque quer mostrar a Sofia que está um homem diferente e que já não trabalha para Verónica. A vilã acede ao pedido, mas exige a Heitor que, a partir de agora, esteja 100% disponível sempre que ela necessitar dos seus serviços.

Joaquim fala com Luís e conta-lhe o plano que ele e Duarte têm andado a traçar no sentido de fazer Verónica confessar os seus crimes para ilibar Nazaré. Joaquim pede a ajuda de Luís para conseguir a arma com que Verónica o baleou e Luís acede.

Matilde visita a filha na prisão e entrega-lhe uma carta de Toni. Nazaré lê a carta, muito emocionada, e pede à mãe que, caso fique presa, não desista de fazer a sua vida e perseguir a sua felicidade.

Em casa dos Carvalho, Heitor chega e conta a Sofia que foi despedido pois não aceitou fazer mais um trabalho sujo para Verónica. Sofia não dá tréguas e entrega a Heitor os papéis do divórcio.

Luís chega a casa de Verónica e diz que foi apenas buscar umas coisas de Yara. Verónica, com desprezo, aponta-lhe o quarto e deixa-o seguir, sem ligar grande importância. Luís sobe as escadas e precipita-se para o quarto de Verónica na esperança de encontrar a arma. Verónica apanha-o e percebe que Luís esconde a arma com que baleou Joaquim. Luís empurra Verónica e consegue fugir. Verónica liga a Heitor, de imediato, a dizer-lhe para ir atrás de Luís e recuperar a arma seja de que maneira for.