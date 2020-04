Resumo: 155º Episódio - 17 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no Restaurante, Glória oferece a sua casa a Sofia e aos filhos. Sofia fica comovida e agradece, mas diz que vai ter de resolver as coisas de outra maneira. Matias consola-a.

Na Quinta, Duarte repara que Bernardo sai apressado e sem dizer onde vai. Duarte, furioso e desconfiado, liga a Joaquim para saber o que é que este fez.

Nuno, desconfiado de Verónica desde que viu os panfletos, começa a colocar-lhe escutas em casa. Verónica entra, de surpresa, e quase apanha Nuno que consegue disfarçar.

Bernardo está na Atlântida a aguardar a chegada do pai. Joaquim chega e começa a imitar a voz de Félix, deixando Bernardo aterrorizado de medo.

Bernardo liga a Verónica a pedir que a mãe vá ter com ele à Atlântida pois o pai está lá, mas avisa-a que vá sozinha. Verónica, quando recebe a chamada, está com Nuno que insiste em ir com ela, mas esta recusa dizendo que o filho lhe pediu que fosse sozinha.

Laura está na receção do Hotel quando vê Gonçalo entrar todo coberto em sangue. Laura fica em pânico e a única coisa que Gonçalo consegue dizer é que o sangue não é dele.

Verónica chega à empresa e as luzes estão todas apagadas. Verónica, cautelosa, chama por Bernardo que lhe responde do gabinete. Quando lá chega, Verónica dá com “Félix” a apertar o pescoço de Bernardo e o filho a implorar que a mãe confesse tudo pois, de outra forma, o pai vai matá-lo. Verónica, cuidadosa, parece estar a ceder quando, de repente, diz a Félix que se tiver coragem então que mate o filho.

Duarte, acabado de chegar à empresa, entra sorrateiro e tenta perceber de onde veem as vozes. Precipita-se para o gabinete quando ouve Verónica dizer a “Félix” para matar o filho. Duarte vai em direção ao primo enquanto Joaquim tenta escapar, mas Verónica apercebe-se e acerta em Joaquim. Neste momento, o falso Félix é revelado.

Já no quarto, Laura tenta manter-se racional enquanto Gonçalo chora desesperado e diz à mulher que quer contar tudo à polícia. Laura diz-lhe que tire as roupas e que confie nela para resolver a situação.

De volta à Quinta, depois de toda a confusão, Bárbara está em choque com o que ouve e com o plano louco que Duarte e Joaquim engendraram. Joaquim, não querendo baixar os braços, diz que talvez ainda consigam encontrar a arma que Verónica usou para o balear.

Na cozinha do Hotel, Laura queima as roupas de Gonçalo quando Olívia entra a dizer que ficou preocupada porque lhe cheirou a queimado. Laura desvaloriza e sai com as roupas e com a arma de Gonçalo.

Duarte está em chamada com Nazaré a contar-lhe que o plano dele e de Joaquim correu mal. Bárbara ouve a conversa e, em tom de provocação, fala do teste de gravidez e mete-se na conversa de Duarte com Nazaré.

Prata vai ter com Laura ao Hotel e estranha o estado em que a encontra. O inspetor conta-lhe que foi descoberto o corpo de Félix e que este está mesmo morto, o corpo é que estava noutro jazigo. Laura fica preocupada com Toni.

Verónica conta a Nuno que já encontraram o corpo de Félix e que ela não vai parar até saber quem moveu o corpo. Acrescenta que tem a certeza que Joaquim e Duarte estão metidos no assunto, mas não vai desistir até ter a certeza.

Laura vai ver como está Gonçalo e aproveita para lhe contar que já se desfez do corpo de Mike. Gonçalo diz que acha melhor contar à polícia, mas Laura adverte-o que sem corpo não há homicídio. Gonçalo está devastado, mas Laura diz que não vai permitir que Mike magoe ainda mais a sua família.