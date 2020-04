Resumo: 154º Episódio - 16 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Glória visita Toni na prisão que lhe pede que acredite na sua inocência. Glória tem dificuldade em acreditar porque sabe que pela Nazaré o filho faria qualquer coisa. Glória comenta ainda com Toni, que reage com grande surpresa, que foi Mike que violou Ana.

Cris está no Hotel a imprimir mais alguns panfletos com a cara de Mike para espalhar pela vila quando Laura chega e diz que o inspetor Prata não concorda com o que eles estão a fazer. Cris vai ao computador e fica chocado quando vê uma página de compra de armas aberta.

Na Atlântida, vemos Verónica a colocar dinheiro numa mala enquanto liga a Mike a perguntar onde se encontram.

Laura, muito assustada, pergunta a Ana por Gonçalo, mas a filha diz-lhe que ainda não o viu. Nuno, que estava de saída para ir ter com Verónica, fica chocado ao ver a cara de Mike nos panfletos e ao perceber que foi ele quem assaltou o Hotel e violou Ana.

Joaquim visita a filha na prisão. Nazaré está derrotada e acha que vai ficar presa e pagar por todos os crimes que Verónica cometeu. Joaquim tenta dar-lhe força dizendo que vai arranjar forma de a tirar dali e que ela é muito mais corajosa do que ele alguma vez foi.

Nuno chega a casa de Verónica e esta fica bastante animada com a sua chegada. Nuno, por outro lado, mostra-lhe, desconfiado, o panfleto com a cara de Mike e pergunta a Verónica que relação é que ela tem com aquele rapaz. Verónica fica tensa, mas disfarça e mente a Nuno, dizendo que Mike é um colaborador. Nuno não fica convencido!

Joaquim e Duarte conversam sobre o plano para apanhar Verónica e Duarte diz a Joaquim que é impensável envolver Bernardo. Joaquim tenta convencer Duarte, dizendo que Bernardo é o único ponto fraco de Verónica.

Na casa da família Carvalho, Sofia avisa Heitor que não o quer mais lá em casa. Heitor, manipulador e dissimulado, diz a Sofia que a casa também é dele e que vão ter de a partilhar.

Cris e Ana lamentam a situação do hotel enquanto Laura anda de um lado para o outro muito ansiosa. Cris pergunta à mãe se está assim pelo que viu no computador e por não saber de Gonçalo e Laura, apesar de só querer confirmar, descansa o filho dizendo que está tudo bem.

Na quinta, Bernardo está com Duarte quando recebe uma SMS de “Félix” a marcar um encontro na Atlântida. Bernardo fica nervoso, mas pede a Duarte que não lhe faça perguntas.

Duarte visita Nazaré na prisão e conta-lhe que Joaquim acabou por levar um tiro, de raspão, de Verónica na tentativa de fazer cumprir o seu plano para levar Verónica a confessar os crimes. Nazaré fica em pânico, não quer que mais ninguém se coloque em risco por ela, mas Duarte garante-lhe que vai correr tudo bem.

No Mercado, Matias vai ter com Sofia para lhe pedir desculpa pela forma como lhe falou. Sofia, de rastos, conta-lhe que Heitor está lá em casa e que pretende ficar. Matias fica revoltado, mas Sofia diz-lhe que já falou com o advogado.