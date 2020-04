Resumo: 153º Episódio - 15 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Inicia-se o julgamento e vemos as imagens das câmaras de vigilância que mostram Nazaré à entrada do barracão onde António morreu. Nazaré está revoltada e diz que é verdade que assaltou a Quinta, mas que não matou ninguém. Verónica vai testemunhar e mente, perante todos, dizendo que Nazaré é a culpada de tudo o que aconteceu. Encerra-se a audiência e Matilde, muito revoltada, esbofeteia Verónica. Verónica ainda consegue ver que Joaquim traz uma echarpe ao pescoço e fica desconfiada.

No Mercado, Sofia vai até à banca de Matias e estranha que ele lhe fale com algum desdém. Quando tenta perceber o que se passa, Matias diz-lhe que já entendeu que ela e Heitor voltaram e ainda diz que Sofia deve ser daquelas mulheres que gosta de levar. Sofia fica extremamente magoada e diz-lhe que nunca o perdoará.

No bar do Hotel, Gonçalo está visivelmente cansado e diz a Laura que nem dormiu só a pensar em Mike. Laura aconselha-o a deixar a investigação para a polícia e descansa-o de que certamente o vão encontrar.

Mike vai ter com Verónica à Atlântida. Diz-lhe que quer dinheiro pois tem de se ir embora porque Ana o reconheceu. Verónica diz-lhe que não tem o dinheiro ali com ela e combinam voltar a falar nessa noite. Nuno entra, cruzando-se com Mike, e estranha a sua presença perguntando a Verónica quem é o rapaz. Verónica mente e disfarça dizendo que é um dos colaboradores da empresa. Verónica conta a Nuno que acha que Joaquim é Félix pois é demasiada coincidência o uso da echarpe no sítio onde passou a bala.

Ivana chega com Igor ao Lar, dizendo que vão levar o bebé e João, Olívia e Floriano correm com ele e trancam-se na sala de pessoal. Ivana e Igor tentam arrombar a porta enquanto Olívia liga para a polícia. Os russos conseguem arrombar a porta e tirar-lhes o bebé, mas acabam por ser detidos pela polícia quando tentavam sair do Lar.