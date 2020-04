Resumo: 149º Episódio - 9 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Verónica recebe sms de Félix a combinar o encontro. Bernardo quer ir com a mãe, mas Verónica não lhe permite e diz que vai avisar a polícia. Pede ao filho que vá para a Quinta e, quando Bernardo sai, liga a Heitor a dizer que precisa dele.

Bernardo, quando chega à Quinta, conta a Érica e a Duarte que Verónica vai encontrar-se com Félix e que já delinearam um plano para o apanhar. Duarte fica ainda mais ansioso quando Bernardo lhe conta que Verónica vai ligar à polícia e sai apressado.

Laura fica surpreendida ao ver Nuno. Este pergunta-lhe porque é que deixou a polícia entrar no seu quarto e Laura explica que tinham um mandado. Nuno vai ficar com termo de identidade e residência.

Verónica já está no armazém abandonado a aguardar que Félix chegue. Heitor está em posição e de espingarda em punho. Félix entra mas ainda não se revela.

No exterior do armazém, vemos Duarte a chegar no seu carro.

“Félix” permanece atrás de um pilar enquanto Verónica lhe pede que avance. Quando “Félix” se revela, Heitor começa a fazer pontaria mas Duarte bate-lhe com um ferro na cabeça fazendo disparar a arma que quase atinge Verónica. “Félix” começa a fugir, Verónica corre atrás dele mas, quando chega ao exterior, apenas vê a nuvem de pó que o carro deixou para trás, sem chegar a perceber que carro era.

Já dentro do carro, Duarte olha “Félix” que ficamos agora a saber quem é.

No Mercado, Toni entrega o dinheiro das vendas a Mike, que o conta ali desconfiado. Do outro lado, Dolores está ansiosa porque não consegue falar com Luís, acha que perderam o concurso e que o filho não sabe como lhe dar a notícia.

Bernardo e Érica vão ao encontro de Laura, no Hotel, e dizem-lhe que Félix não morreu e que Verónica está a ir ao encontro dele. Os irmãos pedem ajuda a Laura para saber se Verónica pediu o apoio da polícia.

Prata diz a Laura que não sabe de nada e que a Verónica não pediu o apoio da polícia. Bernardo diz que só há uma razão pela qual Verónica não ligou à polícia e, quando Laura lhe pergunta qual a razão, Érica diz ao irmão que não fale mais.

Na casa Félix, Verónica, nervosa, repreende Bernardo por ter falado com Laura. Érica defende o irmão e diz que Bernardo estava apenas preocupado. Bernardo tenta explicar à mãe que agora que a polícia está informada, e como tem mais meios que eles, vai investigar e encontrar Félix.

De volta à Atlântida, Verónica encontra Nuno à sua espera. Nuno pede desculpa por não ter ido ter com ela. Verónica olha Nuno com raiva e diz-lhe que já sabe do pacto que este fez com Duarte e manda-o sair dizendo que nunca mais o quer ver. Nuno explica que tinha muitas dúvidas em relação a ela, no início, mas quando se começaram a conhecer tudo isso se alterou e começou a pensar que talvez Duarte não estivesse a dizer a verdade. Verónica não confia mais em Nuno.

No Lar, os amigos aproveitam o dia de folga de Ivana para traçar um plano que salve o bebé das mãos da auxiliar. Desconfiam que por estar de folga, será essa noite que Ivana tentará levar o bebé e estão todos determinados a impedir que tal aconteça.



Toni vai ter a casa de Nazaré e entrega-lhe um ramo de flores e uma caixa dos seus chocolates preferidos. Em tom de brincadeira, oferece-lhe também umas algemas e diz que é para que ela faça dele seu prisioneiro. Nazaré está muito nervosa com o julgamento, Toni tenta acalmá-la e diz que vai tudo correr bem.