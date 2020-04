Resumo: 148º Episódio - 8 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte chega com Prata a casa de Nazaré e diz a Toni e Nazaré que fez queixa para os proteger. Prata pede-lhes que o acompanhem para formalizar a queixa.

Ermelinda está na sala de pessoal quando encontra os cartões de cidadão falsos de Ivana e do bebé. Ivana apanha-a em flagrante e ameaça-a dizendo que o bebé vai ter com o pai e que ela vai manter o bico calado e não vai contar nada a ninguém.

Em casa dos Soares, Luís tenta convencer Dolores a ir com ele ao Festival do Queijo, mas Dolores recusa-se pois tem medo que ninguém goste dos queijos e que passe uma vergonha. Érica conta que o corpo de Félix não estava no caixão.

Dolores acha que não se pode ausentar agora com a quantidade de desgraças que têm acontecido ultimamente, o desaparecimento do corpo de Félix, a tentativa de Nuno matar Nazaré e Toni. Bárbara fica em choque com o que ouve e percebe que Duarte, mais uma vez, lhe esconde todos os assuntos que estão relacionados com a Nazaré.

No Hotel, o quarto de Nuno está revirado quando Prata pede a Laura que dê o mandato a Nuno, quando este chegar e diz-lhe que as provas que encontraram são suficientes.

Duarte vai até à casa Félix quando Verónica lhe diz que o corpo do tio não estava no caixão. Duarte aproveita a oportunidade para a desafiar e deixar insegura em relação à possibilidade de Félix estar vivo. Verónica, aterrorizada, expulsa Duarte de casa e liga a Nuno a pedir que vá ter com ela.

Nuno está de saída da Atlântida, para ir ter com Verónica, quando é abordado por Prata que o informa que está detido por suspeita de homicídio. Nuno ainda tenta negar, mas Prata avisa-o que não vale o esforço pois revistaram o seu quarto e encontraram provas.

Verónica, estranhando a demora de Nuno, vai até ao Hotel à sua procura. Laura conta a Verónica que Nuno só está ali para vingar a morte da mulher e do filho, que morreram nos incêndios. Verónica está em choque e Laura ainda acrescenta que Nuno apenas se aproximou dela porque Duarte lhe contou que Verónica esteve envolvida nos incêndios e com o objetivo de a por na prisão.

Verónica volta para casa completamente perturbada pelo que acabou de saber. Expulsa Paula e fecha-se no quarto. Bernardo vem ter com a mãe e diz-lhe que tem um plano para apanharem Félix. Verónica liga a Félix e pede um encontro. Bernardo, ao perceber o estado da mãe, diz-lhe que fica a fazer-lhe companhia essa noite.

Na Quinta, Duarte tenta explicar-se a Bárbara, mas esta nem o quer ouvir e diz que a culpa só pode ser dela por deixar que a Nazaré interfira tanto na vida deles.

Matilde queixa-se à filha das atitudes de João quando Nazaré começa a chorar pois descobre que Bárbara e Duarte estão a tentar ter filhos. Toni chega e Nazaré tenta disfarçar dizendo que está preocupada com a detenção de Nuno. Toni não acredita que aquela tristeza toda seja apenas porque ela acha que Nuno é boa pessoa e está apenas perturbado pela dor.

Glória está a fechar o restaurante quando Ismael entra a cantar deixando Glória embevecida. Glória manda-o calar porque fica enfeitiçada quando o ouve. Ismael pede uma oportunidade e beija a mão de Glória que perde as forças.