Resumo: 146º Episódio - 6 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte vai à receção e rouba a chave do quarto de Nuno. Sobe, vasculha os pertences do segurança e fala com um informático da Atlântida que lhe vai dando indicações enquanto este mexe no computador de Nuno.



Gonçalo entra no quarto de Ana achando que a filha não está. Quando dá de caras com ela fica desconfortável e incomodado e sai apressado sem saber como reagir. Já na receção do Hotel, Gonçalo comenta o que se passou e diz que não sabe como lidar com a situação nem como encarar a filha. Ana, escondida, ouve a conversa.



Heitor vai ter com Sofia a casa. Sofia fica tensa, mas Heitor veio para dizer que quer estar mais presente na vida dos filhos e mais atento à saúde do Pipo. Apesar de Sofia lhe garantir que tem a situação controlada, ele exige saber as datas das consultas do filho.



Érica e Luís entram em casa animados. Quando Érica se apercebe vê Verónica com Yara ao colo. Érica fica tensa e Verónica começa a provocar a filha e a desdenhar que ela esteja a viver naquela casa. Érica tira Yara dos braços de Verónica e conduz a mãe à saída, sem lhe dar qualquer hipótese.



Toni está em casa de Nazaré e mostra-lhe os prints que Duarte lhe enviou das conversas de Nuno com a ex-mulher, em que fala de Verónica. Nazaré questiona a relação próxima de Duarte e Toni, mas Toni vira a questão e diz-lhe que só a quer a ela. Os dois envolvem-se num beijo apaixonado.



Na Quinta, Bárbara inicia uma nova discussão porque acha que Duarte defendeu Nazaré na reunião. Duarte encerra o assunto dizendo que a escolheu a ela e que Nazaré e Toni estão juntos por isso não faz sentido continuar a conversa.



Verónica vai até à serração e chama por Heitor. De repente, ouve uma porta a abrir, mas não vê ninguém. Um vulto começa a aproximar-se dela e Verónica fica em pânico. Bernardo, que ficou lá fora no carro, apaga as fotografias de Olívia enquanto aguarda o regresso da mãe.



Verónica continua sozinha e assustada. Quando deixa de ver o vulto, tenta fugir, mas umas tábuas acabam por lhe cair em cima. Quando está impedida de se mover, o vulto aproxima-se e Verónica entra novamente em pânico.



Verónica tenta soltar-se enquanto o vulto se vai aproximando. Bernardo aparece e fica aflito ao ver a mãe naquela situação. Verónica grita-lhe que vá atrás de Félix. Bernardo corre até ao exterior da serração, mas não vê ninguém. Bernardo regressa e diz à mãe que já não viu ninguém. Verónica garante-lhe que vão descobrir o que se passa.



Duarte olha Bárbara e diz-lhe que a quer feliz e que não a quer preocupada com mulher nenhuma e muito menos com Nazaré. Acrescenta ainda que também quer ter um filho com ela.



Toni está muito feliz e diz a Nazaré que sabe que não vai ser fácil fazê-la esquecer o Duarte, mas que se vai esforçar. Quando Toni está de saída, Nazaré pede-lhe que fique e diz que já não há necessidade de se esconder mais.



Heitor confirma a Verónica que não lhe enviou sms nenhuma a pedir para se encontrarem. Enquanto Bernardo tenta acalmar a mãe, Verónica diz-lhe que já pediu a exumação do corpo de Félix.



Ivana está sozinha na sala de pessoal a verificar os documentos enquanto fala ao telemóvel e pede que a esperem na porta pois ela vai sair com o bebé. Ermelinda dorme ao lado do bebé e quando Ivana tenta tirá-lo, Ermelinda acorda e corre com ela ameaçando-a que a quer longe dela e do bebé.



Ismael vai ao encontro de Glória para lhe dizer que não consegue parar de pensar nela. Glória diz-lhe que a única coisa que os une é a voz dele. Ismael começa a cantar e Glória fica embevecida até que o momento é interrompido pela chegada de Toni e Matias.