Resumo: 145º Episódio - 3 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nazaré está sozinha no seu quarto e olha para a aliança. Depois pega numa fotografia sua com Duarte e noutra com Toni e fica a olhá-las, pensativa.

Na Quinta, Duarte fala ao telemóvel com o advogado Leonardo que lhe diz que a audiência de Nazaré já está marcada. Bárbara ouve a conversa e comenta que isso implica que Duarte esteja com Nazaré. Duarte diz-lhe que tudo pode ser diferente se ela o acompanhar.

Olívia encontra-se com Bernardo no Restaurante. Está nervosa e diz-lhe que não percebeu se acabaram ou não. Bernardo confirma e diz que agora que viu o pai não pode ter outras distrações. Olívia sai furiosa.

No Hotel, Prata mostra várias fotografias a Ana na tentativa de que ela identifique o suspeito. Ana não consegue, sente-se pressionada, só consegue lembrar-se da voz dele. Laura tem de mandar Gonçalo embora pois está a destabilizar a filha.

Laura fala com Gonçalo e tenta chamá-lo à razão dizendo que Ana precisa da ajuda e do apoio deles. Gonçalo, muito nervoso, admite que não está a saber lidar com a situação e que se sente culpado por não ter feito nada para impedir que a filha estivesse a sofrer.

Na casa Gomes, Nazaré tenta resistir a Toni, mas não consegue. Ele diz que a adora e acabam por cair os dois na cama, envolvidos. Nazaré trava a situação e diz a Toni para se ir embora pois tem uma reunião com o Dr. Leonardo.

Duarte chega com Bárbara e João chama Nazaré, gritando desde a sala. Bárbara oferece-se para ir chamá-la ao quarto e, quando abre a porta, apanha Nazaré e Toni aos beijos. Irónica, Bárbara ri-se e diz que não queria atrapalhar. Bárbara provoca Nazaré dizendo a Toni que podia ter arranjado melhor e as duas começam a discutir.

Duarte e João ouvem os gritos desde a sala e Duarte segue para o quarto de Nazaré. Quando lá chega, dá com Toni no meio das duas a tentar acalmar a situação. Duarte fica incomodado quando Bárbara diz que os apanhou na cama. Nazaré sente-se humilhada.

O advogado chega e Bárbara e Duarte estão de saída quando Leonardo pede a Duarte que fique, pois, acha que é importante a sua presença. Duarte assume então que ele e Bárbara ficam.

Na Atlântida, Bernardo diz a Nuno e a Verónica que a mãe tem de servir de isco para conseguirem apanhar Félix. Nuno acha arriscado, mas Verónica está contente porque esta situação está a aproximá-la do filho.

No Lar, Ermelinda mantém as suas suspeitas. De repente, dá com Ivana a empurrar o carinho do bebé e a dizer que o vai levar a passear. Ermelinda proíbe-a de sair com o bebé e vai contar a Floriano que a auxiliar a ameaçou de morte.

No Mercado, Bárbara vai ter com a mãe e agradece-lhe que tenha falado com Nazaré em sua defesa. Dolores diz que defendeu Nazaré, mas que nunca lhe permitirá que roube o marido à sua filha. Luís vem com a boa nova de que inscreveu Dolores no concurso do queijo.