Resumo: 144º Episódio - 2 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quando Nazaré chega à sala, Matilde comenta que lhe pareceu ter ouvido a voz de Toni, mas Nazaré disfarça dizendo que era o rádio.

Heitor diz ao filho que a prisão o mudou e que está disposto a compensar a família por todo o mal que lhes fez. Pipo, irredutível, diz-lhe que primeiro vê e só depois é que acredita. Heitor, antes de sair, apanha os comprimidos do filho e vê que são comprimidos para emagrecer.

Laura conta a Gonçalo que Ana já lhe confessou o que se passou. Gonçalo olha Laura, em choque, e diz que se sente um péssimo pai por não ter conseguido proteger a filha.

No Mercado, Matias atende um cliente quando Sofia se aproxima. Ele veio pedir-lhe desculpa por o ter despachado. Envergonhada, diz que não está preparada para ter uma relação, mas que gostava que pudessem continuar amigos.

Mais tarde, Heitor vai ter com Verónica e pede-lhe ajuda para provar que Sofia é negligente com os filhos de forma a conseguir ficar com a custódia de Carol. Heitor diz a Verónica que Sofia ainda é sua mulher e que já não aguenta ver Matias a rondar.

Toni e Duarte confrontam Nuno com o seu envolvimento com Verónica. Nuno diz-lhes que a sua vida privada nada interessa para o caso e garante que continua a investigar Verónica.

Já na receção do Hotel, Duarte comenta com Toni que não confia em Nuno e acha que deviam arranjar forma de lhe revistar o quarto.

Matilde comenta com Nazaré que percebeu que era Toni que lá estava em casa. Nazaré diz à mãe que se beijaram, mas que ama Duarte e não quer dar falsas esperanças a Toni, por isso, as coisas vão ficar por ali.

O cantor mistério acaba de atuar no bar enquanto Glória o olha, embevecida. Glória aproxima-se e tenta fazer conversa, mas Ismael está comprometido e tenta escapar. Quando Ismael acha que já escapou, Glória arranca-lhe a máscara e fica em choque quando percebe que é Ismael.

É de noite e, no Lar, Igor entrega a Ivana os documentos para que possa fugir com o bebé. Ermelinda vê-os e fica desconfiada, mas Ivana faz-se de parva tentando disfarçar a situação. Quando a sénior vai embora, Ivana comenta com Igor que Ermelinda é esperta e que tem de ter cuidado com ela.



Ermelinda vai ter com Floriano e conta-lhe o que viu e diz que continua a desconfiar de Ivana. Floriano desvaloriza e diz que foram muito injustos com ela aconselhando Ermelinda a deixar de se preocupar com o assunto.



Ismael vai ter com Glória ao Restaurante e conta-lhe a história de como começou a cantar. Falam do beijo que trocaram e Glória diz-lhe que esse assunto é para esquecer pois podia ter andado com ele ao colo e que, na verdade, Ismael nem faz o seu género.



Toni está a sonhar com Nazaré quando Matias lhe confessa que beijou Sofia, mas que não o devia ter feito porque agora está um ambiente estranho. Matias comenta ainda que esteve na banca um cliente à procura de um produto especial.