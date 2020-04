Resumo: 143º Episódio - 1 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Hotel, Ana fala com a família e diz que já chegou à conclusão que não vai ultrapassar o problema sozinha e que precisa de ajuda. Gonçalo vai falar com o seu psicólogo para saber se a pode ajudar.

Dolores vai ter com Nazaré a casa e pede-lhe que se afaste de Duarte e que deixe que Bárbara viva um amor e um casamento saudável. Nazaré corta a conversa e avisa Dolores de que o seu pedido vem tarde pois ela e Duarte já cortaram relações.

No Lar, o gang está todo com medo de Ivana depois daquilo que encontraram no seu cacifo. Ivana, tentando dar-lhes a volta, mostra-lhes uma fotografia da mãe e conta a sua história de vida. Todos ficam emocionados e arrependidos daquilo que fizeram.

Já na sala de pessoal, Ivana está satisfeita pois conseguiu convencer todos de que é uma boa pessoa. Ismael diz que é a primeira vez que a vê a rir e Ivana fala da mãe e dos bolos que fez para lhes oferecer.

No Hotel, a consulta de Ana com o psicólogo termina. Quando Laura vai saber como correu, Ana acaba por confessar à mãe tudo o que aconteceu. Laura dá-lhe força e fá-la ver que vai ultrapassar o trauma e recuperar a sua felicidade.



Bernardo e Verónica estão a ver as imagens das câmaras de vigilância da Atlântida. Verónica vai fazendo conversa com o filho para sacar informações sobre Érica e Duarte mas, de repente, Bernardo grita ao ver Félix nas imagens.



Nazaré estende a roupa quando Toni se aproxima e lhe pergunta porque é que não lhe atende o telemóvel. O jovem diz a Nazaré que devia esquecer Duarte porque ele escolheu ficar com Bárbara e que ela devia ter mais amor próprio em vez de andar a chorar pelos cantos. Nazaré farta-se da conversa e diz a Toni para não se meter na sua vida. Toni diz que não pode fazer isso porque a ama e, num impulso, beija Nazaré, que se deixa levar.

Matilde entra em casa e Nazaré obriga Toni a sair pela janela enquanto este atende uma chamada de Duarte a dizer que precisam de falar sobre Nuno pois acha que ele não é de confiança.