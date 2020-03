Resumo: 141º Episódio - 30 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Laura, Gonçalo e Cris ficam em sobressalto quando percebem que Ana saiu. Cris diz que ela levou a prancha, por isso, deve ter ido surfar.

Na praia vemos Ana dentro de água, em cima da prancha, enquanto recorda o episódio que viveu com Mike. Vem uma onda e Ana é levada sem conseguir voltar ao de cima. Cris e os pais vão à praia e Cris avista a prancha da irmã. Laura entra em pânico e pede a Gonçalo que vá buscar a filha. Ana sai do mar e diz que dentro de água não se sente suja, que foi uma tentativa de recuperar a sua felicidade, mas em vão.

Matilde vai avisar a filha que vai sair quando dá com Nazaré toda arranjada. Pergunta à filha a que se deve tanta preocupação com o visual e Nazaré confessa que o advogado vai lá a casa com Duarte. Matilde olha Nazaré e aconselha a filha a esquecer Duarte e a olhar mais para Toni.

No Lar, o gang do Terceira Onda, prepara um ataque à nova auxiliar Ivana. Floriano e João jogam às setas quando Floriano lança um dardo com tranquilizante a Ivana que a faz adormecer. Depois de dominada a fera, os amigos correm para a sala de pessoal. Já na sala, o grupo revista as coisas de Ivana. Encontram um canivete e umas algemas bem como uma fotografia suspeita no seu telemóvel. Ivana apanha-os e avisa-os para não mexerem nas suas coisas.

Durante a reunião, o advogado Leonardo sai para ir buscar o tablet ao carro e Nazaré aproveita para convidar Duarte para almoçar. Duarte recusa o convite, mas avisa-a de que têm de falar. Terminada a reunião, Duarte diz a Nazaré que vão deixar de se ver porque quer salvar o seu casamento com Bárbara.

Toni vai ter com Nazaré que nem se apercebe da sua presença pois está a esmurrar o saco de boxe. Toni mostra-lhe o cesto de piquenique, todo contente, e Nazaré desaba a chorar.

Verónica está a vestir-se enquanto deixa uma mensagem para a filha. De repente, as luzes apagam-se e Verónica vê um vulto que lhe parece o de Félix. Verónica tenta desesperadamente ligar a luz, mas sem sucesso e liga a Nuno a pedir que vá ter com ela enquanto ouve a porta da rua a bater.

Nuno atende a chamada de Verónica que lhe diz que Félix esteve lá em casa.