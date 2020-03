Resumo: 140º Episódio - 27 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Quinta, já de manhã, o ambiente entre Bárbara e Duarte está péssimo. Duarte é sincero com a mulher e diz-lhe que só ficou para brindar porque Matilde insistiu. Bárbara nem o olha e diz que tem de sair para uma reunião.

Na casa Gomes, Nazaré fala de Bárbara e Matilde diz-lhe que Bárbara tem razão porque Duarte é marido dela. Nazaré ama-o e tem a certeza que ele a ama de volta. De repente, ouvem um barulho no pátio e saem. Nazaré quase ataca Toni. Toni mostra-lhe a surpresa que lhe preparou e Nazaré olha-o emocionada.

Na Atlântida, Verónica recebe nova sms de Félix e chama Nuno. Nuno vê a sms e continua a achar que não passa de uma brincadeira de mau gosto. Aconselha Verónica a não ligar, mas esta fica cheia de medo.

Na Quinta, Duarte observa a cumplicidade de Érica e Luís. Mais tarde, Duarte fala com a prima e diz-lhe que a vida não dá muitas oportunidades como aquela e que a prima devia viver este amor e aproveitar a cumplicidade que tem com Luís.

No Mercado, Glória está muito nervosa com o episódio do beijo ao cantor mistério enquanto a amiga Ermelinda lhe diz para não se culpar e que devia voltar a acreditar no amor. Ermelinda só não lhe conta que o cantor mistério é Ismael.

Joaquim chega com Sofia ao Restaurante e, quando dão de caras com Heitor, ela acusa-o de lhe ter mentido e de a ter usado pois já sabe que Verónica lhe pagou o advogado. Heitor diz-lhe que não lhe quer fazer mal e que vai conseguir provar que está diferente.

Matilde estranha quando vê João entrar em sua casa. Nazaré diz à mãe que deu uma chave a João e que o convidou a ir viver com elas.

Quando João sai, Matilde confessa à filha que está envergonhada, mas Nazaré diz-lhe para aproveitar que um dia ainda lhe vai agradecer. Matilde acha que Nazaré devia esquecer Duarte e tentar retomar as coisas com Toni.

Bárbara chega a casa e diz a Duarte que esteve a pensar na vida dela e que ele tem uma escolha importante a fazer: ou ela ou Nazaré.