Resumo: 139º Episódio - 26 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joaquim vai até ao Mercado contar que Nazaré já está estável. Nisto aparece Renato, aproxima-se da banca e gaba os queijos. Dolores, atrapalhada, diz-lhe que é sua fã e oferece-lhe um queijo. Renato aconselha Dolores a participar no Concurso Internacional do Queijo, do qual será júri, pois os seus queijos são dos melhores que já provou.

Bernardo vai ter com Verónica à Atlântida e confronta-a dizendo que sabe que foi ela que mandou matar Nazaré. Verónica fica ofendida com o filho, mas Bernardo não desarma e, apelando ao sentimento, tenta levar a mãe a confessar. Sem que tenha sido bem-sucedido, Bernardo vai embora.

À saída, Bernardo cruza-se com Joaquim que está disfarçado de Félix e fica a achar que é o pai quem ele está a ver. Bernardo fica bastante transtornado.

Glória e Ermelinda foram ver o cantor mistério. No final da atuação, Ermelinda convence Glória a ir pedir um autógrafo. Glória avança e Ismael não resiste e beija-a. Glória gosta, mas sai a correr, envergonhada.

Na Quinta, Bernardo, ainda muito confuso, volta a analisar todos os elementos que tem sobre o acidente e a morte do pai. Depois vai até ao Hotel e conversa com Laura sobre o resultado da autópsia ao corpo de Félix.

Na casa dos Carvalho, Joaquim diz que foi Verónica que pagou o advogado que tirou Heitor da prisão. Sofia fica revoltada por ele estar a tentar enrolá-la. Matias conta que ele também foi tirar satisfações com ele.

Na casa Gomes, Matilde anda de um lado para o outro, muito nervosa com a possibilidade de Nazaré voltar para a prisão. De repente, e para surpresa de todos, Duarte entra com Nazaré e anunciam que a jovem vai aguardar julgamento em casa, junto da família. Nazaré, muito feliz, diz que pediu para ir para casa pois acredita que ali irá recuperar melhor.

Bernardo fala com Olívia, está extremamente confuso e diz-lhe que viu o pai e que acha que toda esta confusão é por causa da situação em que a relação deles está. Olívia chora pois não percebe se Bernardo terminou tudo com ela ou não.

Na casa Gomes, todos brindam felizes ao regresso de Nazaré. Bárbara interrompe e fica surpreendia com a presença de Duarte. Louca de ciúmes, parte para cima de Nazaré e é Toni que a trava. Duarte tenta explicar-se, mas em vão.

Ana tem um sonho agitado. Cris acorda a irmã e diz-lhe que era só um sonho e para não ter medo que ele está ali. Cris diz-lhe que tem mesmo de contar o que aconteceu, mas Ana agarra-se ao irmão e só consegue chorar.