Resumo: 137º Episódio - 24 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Verónica e Nuno estão a vestir-se enquanto ela o convida para ir almoçar lá a casa. Diz a Nuno que vá andando enquanto atende a chamada da guarda Fernanda e lhe diz que quer Nazaré morta e ponto final.

Duarte atende o telemóvel e fica a saber que Nazaré levou uma facada na prisão. Ele e Toni correm para o hospital enquanto as lágrimas lhes caem pelo rosto.

João e Matilde jantam quando Matilde fica a saber o que aconteceu à filha. Matilde sente-se mal e é João quem a ampara.

Joaquim e Matias falam com Sofia. Joaquim insiste com Sofia para esquecer esta ideia pois a sua vida e segurança vale mais que tudo. Sofia quer ajudar Nazaré. Joaquim recebe um telefonema e fica a saber o que aconteceu à filha.

Já no hospital, ainda não há notícias de Nazaré. Duarte diz que vai confrontar Verónica e, apesar de Toni o tentar impedir, o jovem sai apressado do hospital.

Já em casa de Verónica, enquanto esta e Nuno jantam, Duarte aparece, de cabeça perdida, e aponta uma faca à tia. É um momento de grande tensão. Verónica fica em pânico com a raiva de Duarte. Nuno tenta impedi-lo de cometer uma loucura, mas Duarte diz a Verónica que a grande diferença deles os dois é que ela é uma assassina e ele não.

Nuno não entende porque é que Duarte acha que foi Verónica que mandou matar Nazaré. Verónica, manipuladora, consegue virar a conversa e pede a Nuno que fique com ela essa noite pois está com medo.

Já na Quinta, Duarte conta a Érica e Bernardo o que aconteceu a Nazaré e Bernardo diz que tem a certeza que foi a mãe. Bárbara sai porque não aguenta observar a preocupação do marido com outra mulher. Quando ficam só os dois, Bárbara confessa que é difícil para ela segurar um casamento com tudo o que se passa. Duarte explica à mulher que esta atitude da tia também é um ataque direto contra ele.

O Dr. Murilo aparece, finalmente, com notícias de Nazaré. A operação correu bem, mas a jovem ainda está demasiado fraca e ainda não acordou. Matilde pede para ir ver a filha e fica ao lado de Nazaré, visivelmente emocionada.

Já em casa de Toni, este comenta com Duarte que conseguiu obter informações de dentro da prisão e já sabe quem é a guarda que atacou Nazaré. Diz que ela é conhecida por ser mafiosa. Duarte quer marcar um encontro com ela.

Sofia entra em casa e dá com Heitor. Sofia fica bastante incomodada com a presença do marido e irrita-se com a filha avisando-a que não lhe admite que convide o pai sem o seu conhecimento. Heitor está de saída quando Sofia lhe pede que não volte ali a casa sem a sua permissão.

No Restaurante, a guarda Fernanda chega acreditando que vem fazer um novo negócio. Duarte e Toni começam a apertar com ela sobre Nazaré, mas a guarda não se descai e faz Duarte perder a cabeça.

Olívia vai ao encontro de Bernardo à Quinta. Bernardo continua chateado com a namorada pela sua aproximação a Cris, mas Olívia tenta explicar-lhe que ela e Cris são apenas amigos.

No Lar, Ermelinda acalma o bebé com uma rapidez que espanta Floriano. Floriano quer fazer as pazes com a sua mulher, mas Ermelinda está mais preocupada com o bebé. Aparece Ivana, a nova funcionária do Lar, e começa a fazer-lhes perguntas sobre o bebé.

Laura, Gonçalo e Cris imploram a Érica que tente falar com Ana pois já não sabem mais o que podem fazer por ela. Érica sobe ao quarto da amiga, mas Ana está irredutível e pede-lhe que se vá embora enquanto se fecha na casa de banho.