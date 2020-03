Resumo: 135º Episódio - 20 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Heitor vai ter com Verónica e queixa-se do emprego que esta lhe arranjou. Verónica desvaloriza e diz que, por agora, não pode dar nas vistas. Pede-lhe que siga Nuno, mas que nunca ouse tocar-lhe.

Na Quinta, Duarte procura por Bárbara quando Bernardo lhe diz que ela saiu. Duarte confessa ao primo que ultimamente, sempre que se fala de Nazaré, Bárbara e ele discutem.

Guarda Fernanda vai buscar Nazaré à solitária pois tem uma visita a aguardá-la. Avisa-a que não se ponha com brincadeiras ou volta para lá definitivamente.

Quando Nazaré chega à sala de visitas, dá com Bárbara. Ainda surpreendida pela presença da rival, Nazaré fica a saber que é Duarte que lhe está a pagar o advogado. Bárbara é clara, quer Nazaré longe do seu casamento e da sua vida e aconselha-a a arranjar um novo advogado. Bárbara ainda confessa a Nazaré que o marido lhe disse que a odiava e que apenas estava a ajudá-la para seu próprio benefício na reconquista da Atlântida.

Bernardo liga para a prisão e fala com Nazaré sobre a quilometragem da sua mota. Nazaré não percebe bem qual é o plano de Bernardo e ele também não se adianta muito deixando Nazaré inquieta.

Já no Mercado, Bernardo fala com o inspetor Prata sobre a conversa que teve com Nazaré e Prata admite que a análise dos km da mota pode ser um bom caminho a seguir.

Joaquim e Matias vão a casa de Sofia. Esta diz-lhes que está determinada em seguir com o plano para fazer com que Heitor inocente Nazaré. Joaquim acha demasiado arriscado, mas Matias prontifica-se a proteger Sofia.

Em casa dos Soares, Érica acorda e fica embevecida por ver Luís com a bebé Yara. Agradece ao namorado por tê-la deixado descansar. Luís olha-a, apaixonado, e pede-lhe que se mude lá para casa.

Verónica chega com os dois pratos na mão. Nuno pergunta-lhe se costuma cozinhar e Verónica nega, mas diz que desta vez lhe deu vontade. Começam a comer e faz-se um silêncio ensurdecedor. A comida está péssima e Verónica diz que é melhor encomendarem indiano.