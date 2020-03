Resumo: 134º Episódio - 19 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Glória está a retocar o batom antes de sair de casa. Sem que dê conta, Matias vai atrás dela. Já no bar, Glória ganha coragem para ir falar com o cantor mistério quando o filho aparece e tenta tirar a máscara ao homem com o intuito de revelar a sua identidade. O gerente do bar vem em auxílio do cantor e acaba com a confusão.

Na prisão, dentro da sua cela, Nazaré fala com Olga. Diz-lhe que sabe quem encomendou o serviço, mas não consegue é perceber quem terá aceite fazê-lo. Olga adverte Nazaré que mesmo que soubesse havia pouca coisa que pudesse fazer contra essa pessoa. Nazaré fica com a sensação de que pode ter sido uma das guardas.

Na Quinta, Bárbara preparou um ambiente romântico com velas e música para surpreender o marido. Duarte chega e fica comprometido com a surpresa. Bárbara percebe o seu constrangimento e o marido conta-lhe que soube que Nazaré foi atacada na prisão e que foi ele quem lhe contratou o advogado.

A família Carvalho está pronta para começar a jantar quando Heitor aparece de surpresa. Sofia fica tensa e muito nervosa e Pipo não percebe a presença do pai. Sofia confessa ao filho que tem ido visitá-lo à prisão. Heitor quer ficar em casa com a família, mas o filho diz que se o pai fica, ele sai. Sofia acaba por pedir a Heitor que vá embora.

Bárbara está muito desiludida, mas Duarte explica que se conseguir salvar Nazaré tudo muda e tem mais hipóteses de recuperar a Atlântida. Bárbara fica desolada quando percebe que o marido não lhe consegue dizer, sem rodeios, o que sente por ela.

Bárbara e Duarte começam a discutir. Duarte tenta explicar à mulher que só está a pagar o advogado porque precisa de Nazaré, mas que não sente nada por ela, é uma questão de necessidade para recuperar o que é dele por direito. Érica e Bernardo entram na sala atraídos pelos gritos.

Laura e Gonçalo tentam desesperadamente que a filha reaja ou diga alguma coisa sobre o que se passou. Cris, mais compreensivo, pede que deixem a irmã descansar. Ficam só os dois e Cris deita-se na cama com Ana que se aninha no irmão a chorar.

Na casa dos Silva, Glória grita com Matias e diz-lhe que não acha normal a cena que o filho fez no bar. Avisa-o que vai continuar a ir ver e ouvir o cantor mistério e, como castigo, Matias vai ficar uma semana sem roupa lavada.

No Lar, já de noite, Ismael chega a cantarolar. Vai até aos cacifos para guardar os seus pertences quando é surpreendido por Ermelinda, que lhe apanha a máscara. Ermelinda acaba de perceber que Ismael é o cantor mistério.

Fernanda vai à cela de Nazaré, que finge estar a dormir. Quando a guarda se aproxima, Nazaré agarra-a e obriga-a a confessar que foi ela quem a tentou matar. A guarda pede reforços e bate em Nazaré pela tentativa de agressão. A seguir, a guarda Fernanda tranca Nazaré na solitária e diz-lhe que permanecerá ali até se acalmar. Nazaré olha-a, cheia de raiva, e diz-lhe que este tratamento não vai resultar com ela.