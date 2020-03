Resumo: 133º Episódio - 18 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ana deita-se na cama do irmão. Quando Cris lhe toca, a jovem reage ao contacto e afasta-se assustada. Cris não sabe o que fazer, mas Ana pede-lhe que não a deixe sozinha.

Bárbara está entusiasmada com as vendas online enquanto Duarte fica logo angustiado pois recebe a notícia de que Nazaré foi atacada na prisão.

Sofia visita novamente Heitor na prisão, que lhe pergunta se ela vai mudar a opinião que tem dele caso ele conte a verdade. Sofia olha Heitor e diz que não lhe pode prometer isso apenas lhe pode dizer que é um passo na direção certa.

Laura fala com Pipo, está preocupada com Ana porque ela não quer falar com ninguém e está a isolar-se. Quando ficam sozinhos, Pipo pede a Ana que o deixe fazer por ela o que ela também já fez por ele. Ana só consegue chorar.

No quarto de Nuno, este pensa em Verónica enquanto escreve à falecida mulher Joana a contar que está a ficar nervoso com esta aproximação a Verónica, pois não sabe se foi ela a responsável pela morte de Joana e do filho.

Duarte visita Nazaré na prisão e diz que a guarda, à entrada, lhe disse que ela tinha sido atacada. Nazaré faz-se de forte, mas logo é surpreendida quando Duarte lhe conta que a polícia encontrou a sua mota no local do acidente de Félix e Cláudia.

Joaquim vai ter com Sofia que lhe conta que acha que Heitor está próximo de confessar toda a verdade. Sofia diz a Joaquim que lhe prometeu um jantar em troca, mas Joaquim tem algum receio que Sofia se esteja a envolver demais e que se possa magoar.

Na prisão, Verónica e Heitor estão frente a frente e Heitor ameaça Verónica contando que Sofia tem lá ido visitá-lo com regularidade. Verónica, furiosa, diz-lhe que já podia ter acabado com ele, mas Heitor adverte a vilã de que ela devia ter mais medo que ele abra a boca.

Duarte encontra-se com Nuno no Hotel e diz-lhe que tem de apressar a investigação pois o tempo escassa. Nuno confessa que não vê Verónica como culpada e Duarte avisa-o para não se deixar manipular pela vilã.

No Lar, Ermelinda apercebe-se que João leva uma carta para Floriano. Ermelinda rouba a carta e obriga Ismael a traduzi-la. Ficam os dois em choque quando percebem que a carta diz para Floriano cuidar bem do bebé. Os dois ficam a pensar que Floriano é o pai da criança.