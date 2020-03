Resumo: 132º Episódio - 17 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cris diz ao pai que Laura está a descansar. Gonçalo olha para o filho desolado e diz que não há quase hóspedes nenhuns. Gonçalo acaba por se emocionar por não saber de Ana.

De volta a casa, Bárbara está muito feliz com a surpresa do marido. Duarte, por seu lado, diz que comeu demais. Bárbara avança para ele e beija-o com paixão.

Nuno janta em casa de Verónica. Ela, já um pouco tocada da bebida, pede a Nuno que a trate por tu. Nuno ajuda-a a ir para o quarto. Quando o segurança ajuda Verónica a deitar-se, esta agarra-lhe na mão e pergunta se tem mesmo de ir. Nuno ainda hesita, mas acaba por sair.

No Mercado, ainda cedo, Mike vai ter com Toni e pergunta-lhe se pode recomeçar a trazer o produto. Toni confirma e diz que agora está de volta à banca de vez.

Gonçalo diz a Laura que não vai parar até encontrar Ana. De repente, ouvem Ana a chamar e correm para a receção. Laura corre para a filha, mas Ana está tão atordoada que nem fala. Laura acha que Ana está em choque e diz a Gonçalo para chamar uma ambulância.

Na Prisão, Fernanda avisa Nazaré para tirar uma toalha e seguir para o banho. Nazaré acede e vai sob o olhar atento de Fernanda. No duche vemos Nazaré a tomar banho. De repente, Nazaré é apanhada pelas costas por Fernanda que tenta sufocá-la com um pano. Nazaré tenta debater-se, mas está a sufocar. Olga aparece, de surpresa, na casa de banho e Fernanda apressa-se a esconder-se. Olga tenta ajudar Nazaré que está em pânico e não percebe o que acabou de acontecer.

Verónica vai ao encontro de Nuno ao Hotel. Pede-lhe desculpa pela noite anterior e ele descansa-a e ainda lhe diz que mesmo que lhe tivesse contado o seu maior segredo, iria sempre ficar entre eles. Verónica, mais descansada, convida Nuno para jantar.

Gonçalo quer que Ana lhes conte o que lhe aconteceu e quem é que a levou, mas Ana não consegue falar, só quer ir para o quarto. Laura mostra-se mais compreensiva e tenta acalmar Gonçalo.