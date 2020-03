Resumo: 131º Episódio - 16 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Verónica fala com Mike irritada por terem envolvido Érica no assalto e por a terem magoado. Mike diz-lhe que, em situações daquelas, há coisas impossíveis de controlar. Verónica ordena-lhe que, passado umas horas, libertem Ana.

Heitor chega e Sofia é direta, pergunta-lhe se já pensou no que falaram de inocentar Nazaré e acusar Verónica. Heitor diz-lhe que também ia sair prejudicado com isso e Sofia diz-lhe que, caso o faça, não se vai arrepender.

Na receção do Hotel, Pipo não consegue controlar a ansiedade por não saber nada de Ana e acaba por destabilizar Gonçalo. Prata chega com as roupas de Ana sujas de sangue e Pipo e Laura desatam a chorar com medo que lhe tenha acontecido alguma coisa realmente grave.

Na casa Félix, Verónica fala com uma guarda. Fernanda é direta e pede a Verónica que lhe diga, sem mais rodeios, o que quer. Verónica diz-lhe para acabar, de vez, com Nazaré Gomes. Fernanda acede em troca de 100 mil euros. A vilã passa-lhe parte do dinheiro e avisa-a que não quer o seu nome associado ao que vai acontecer.

De volta ao Hotel, Laura, desesperada, conta a Cris que encontraram as roupas da irmã manchadas de sangue. Cris tenta acalmar a mãe e diz-lhe que vão encontrar Ana. Gonçalo chega e o casal começa a discutir. Sofia leva Laura dali para fora e Laura, de cabeça perdida, diz à amiga que Gonçalo é um fraco. Sofia acalma-a e tenta fazê-la entender que Gonçalo também está a sofrer com toda a situação.

No Mercado, ao fim do dia, Toni surpreende Matias e Glória por ter vendido o peixe todo da banca. Toni consegue cair nas graças da mãe, de novo, mas Matias desconfia da súbita vontade de trabalhar do irmão.

Na prisão, a guarda Fernanda mete conversa com Nazaré e pergunta-lhe qual é a sua história. Olga, que se apercebe desta aproximação, avisa Nazaré para ter cuidado com Fernanda pois, se se está a aproximar dela, é porque procura alguma coisa.

Duarte tem uma surpresa para Bárbara. Quer levá-la a um sítio, mas Bárbara só pode saber quando lá chegarem. Duarte põe uma venda à mulher e ela, apreensiva mas resignada, acede.

Chegam os dois ao pomar, Bárbara tira a venda e fica rendida à surpresa que o marido lhe preparou- um pic nic só para os dois. Duarte oferece uns brincos a Bárbara e diz-lhe que estavam a precisar de estar sozinhos.