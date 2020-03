Resumo: 130º Episódio - 13 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na prisão, Olga mostra a Nazaré a revista com a notícia sobre o advogado que a quer defender. Nazaré insiste em perguntar quem é que lhe mandou o recado, mas Olga não lhe diz.

O ambiente no Hotel é de grande tensão. Cris acha que podia ter feito mais para impedir que levassem Ana, mas nem a própria Laura, que é polícia, conseguiu impedir que levassem a filha. Os hóspedes, assustados pelo que aconteceu, começam a abandonar o Hotel.

Duarte entra no quarto e diz a Bárbara que não quer estar a dormir num quarto diferente do dela. Deita-se na cama, de costas para a mulher, e aguarda um sinal de Bárbara que o faça avançar, mas Bárbara permanece imóvel.

Laura e Gonçalo estão desesperados. Falam com Prata que diz que a PJ está a fazer os possíveis e impossíveis para encontrar Ana. Laura exige-lhe que faça mais.

No Restaurante, Sofia conta a Joaquim que disse a Heitor que se ele quisesse a redenção teria de contar toda a verdade e ilibar Nazaré. Joaquim fica com esperança que Heitor seja capaz de denunciar Verónica.

O advogado Leonardo fala com Nazaré e conta-lhe que foi falar com Verónica. Diz que a vilã ficou nervosa ao falar de Heitor. Nazaré aceita finalmente a sua ajuda.

Glória fica furiosa quando chega ao Mercado e vê Toni na banca. Discute com o filho e diz que não o quer ali. Toni explica à mãe que o irmão não está bem, mas que se não quer ajuda que se pode ir embora. Glória reconsidera porque, na verdade, não tem outra opção. Ficamos na felicidade de Toni por ter conseguido “eliminar” Matias com os comprimidos que lhe pôs no café.