Resumo: 129º Episódio - 12 de março (quinta-feira)

Érica vai a casa buscar o resto das suas coisas. Verónica, furiosa, tenta dissuadir a filha, mas Érica não cede e diz que Laura tem razão quando diz que Verónica é uma pessoa tóxica e que contamina tudo à sua volta.

Joaquim e Matilde visitam a filha. Matilde está desolada. Nazaré conta aos pais as suas desconfianças em relação ao advogado, mas Joaquim, perentório, diz à filha que deve aceitar a ajuda.

No Mercado, Carol filma Matias para o seu canal. O jovem aconselha Sofia a levar o tamboril, mas ela acha muito. Ele diz que é o seu peixe preferido e Sofia convida-o para jantar. Matias fica incomodado com a forma como Carol olha para ele.

No seu quarto, Nuno olha a fotografia de Verónica. Quer muito acreditar que ela é inocente. Laura chega para repor as toalhas e Nuno apressa-se a esconder a fotografia.

Na Quinta, Bárbara olha Duarte e recorda a conversa que teve com a mãe. Decide quebrar o silêncio e dizer ao marido que lhe trouxe do Mercado as amêndoas que ele gosta.

No bar do Hotel, Érica está a comunicar a Cris que vai viver para a Quinta com Duarte. A conversa decorre quando entra um grupo de encapuzados e começam a criar o pânico.

Pipo corre em direção às escadas, Nuno vem a descer, mas leva um murro e um pontapé e fica caído no chão, atordoado.

No Hotel, Mike vai à caixa registadora e tira o dinheiro quando Laura aparece. Mike bate em Laura quando Gonçalo e Ana aparecem. Mike agarra Ana e arrasta-a com ele para a rua.

Cris está muito preocupado com Érica, chama o 112 enquanto Laura liga a Prata a avisar que não sabem de Ana e que pensam que foi levada pelo grupo de assalto.

De volta à casa Félix, Mike encontra-se com Verónica para receber pelo serviço no Hotel e comunica a Verónica que raptou Ana, a filha de Laura. Paula entra e conta a Verónica que Érica foi viver para a Quinta.

Na Quinta, Érica conta o que se passou no Hotel. Verónica chega, vem ver da filha, e mostra-se aflita quando percebe que Érica estava no Hotel na altura do assalto. Érica recusa-se a falar com a mãe e Verónica vai embora, humilhada.