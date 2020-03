Resumo: 126º Episódio - 9 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Verónica oferece um livro ao filho e pede-lhe desculpa pelo que se passou com Olivia, mas diz que não pede desculpa à jovem pois acha que Bernardo merece muito melhor. Neste momento, o jovem recebe as fotografias que Mike tirou de Cris e Olívia muito perto. Bernardo sai perturbado.

Matilde está em pânico com a ideia de que Nazaré possa ir a julgamento. Joaquim olha-a e diz que não vai desistir até encontrar provas que ilibem a filha.

Nazaré entra na sua cela, tentado manter um ar sério e forte!

Joaquim vai até ao Hotel com um pedido de auxílio a Laura. A ex-polícia diz-lhe que já não tem acesso nenhum a processos, mas Joaquim diz-lhe que consegue arranjar forma, através de uns conhecimentos, de lhe devolver esse acesso.

Bernardo vai ter com Olívia ao Lar e confronta-a com as fotografias dela e de Cris abraçados. Olívia diz ao namorado que Cris apenas a estava a confortar após uma discussão acesa com Verónica. A jovem confessa ao namorado que não lhe disse nada pois não o queria destabilizar ainda mais com o mau estar entre ela e Verónica.

Noutra ponta do Lar, Ismael fica incomodado quando Joaquim o aborda na tentativa de perceber o que se passou no dia da morte de Félix. Acusando a pressão de Joaquim, Ismael acaba por contar que Cláudia saiu do Lar juntamente com Félix a dizer que iam resolver tudo.

Bernardo procura Prata para saber se há avanços relativamente ao processo do acidente de Félix e Cláudia. O inspetor diz-lhe que o Ministério Público, para reabrir o processo, precisa de pelo menos uma testemunha.

Matilde confessa a João que nunca esperou que Joaquim se transformasse no pai dedicado que tem sido. João concorda que ele tem dado tudo pela filha. Matilde desaba, ansiosa, e diz a João que não estava preparada para isto agora. João conforta-a e garante-lhe que não a deixará sozinha.

Toni visita Nazaré na prisão. Está visivelmente abalado e Nazaré até lhe diz que parece que é ele que está preso. Toni alerta-a para as ameaças que Verónica e Félix lhe fizeram quando esteve preso e pede-lhe que tenha cuidado pois tem medo que algo de mal lhe aconteça.

Duarte faz um esforço para resolver as coisas com Bárbara, mas ela não lhe facilita a vida. Duarte diz à mulher que é com ela que quer estar, mas que ou Bárbara resolve as suas inseguranças ou será complicado.

Joaquim vai ter com Laura para lhe contar a conversa que teve com Ismael. Enquanto lhe entrega o relatório do acidente, Laura diz-lhe que só encontraram os telemóveis, mas Joaquim tem esperança que a pen esteja em algum lado.