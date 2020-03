Resumo: 125º Episódio - 6 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No seu quarto no Hotel, Nuno está com um sono agitado e acorda todo suado. Sonhou com Verónica, que ela o começava a despir e o atirava para cima da cama.

Já de manhã, durante o pequeno-almoço, Nuno chama Laura e começa a fazer-lhe perguntas sobre Heitor. Laura diz-lhe que Heitor mandou deitar o fogo à mata a mando de Verónica e Félix e que ela é que devia estar presa.

Duarte vai ter com Nazaré, conta-lhe o que Bárbara fez e diz-lhe que tem de fugir, mas Nazaré recusa-se porque prometeu ajudá-lo a recuperar a empresa. Duarte diz-lhe que se for presa não o vai conseguir ajudar e que, para além disso, Verónica vai tentar matá-la na prisão.

Em casa dos Soares, Joaquim e Matilde, já de mala feita, insistem que Nazaré vá. A jovem recusa-se, diz estar farta de fugir e não quer passar assim o resto da vida. Tocam à campainha. Nazaré vai-se esconder antes que o inspetor Prata entre. Prata fala com Joaquim, Dolores e Matilde e avisa-os que vão estar de olhos bem abertos e que tenham cuidado pois também eles podem ser acusados por andarem a esconder Nazaré. De repente, e para surpresa de todos, Nazaré aparece e diz que se entrega às autoridades.

Nazaré diz que não quer continuar a fugir enquanto Prata a detém. Matilde suplica ao inspetor que não leve a filha, mas em vão.

No Mercado, Luís mostra-se revoltado por Nazaré se ter entregue enquanto Dolores diz que até percebe a sua decisão. Bárbara está incrédula com toda a situação, não acredita que a família andava a ajudar Nazaré e diz-lhes que não quer ter mais nada a ver com eles pois traíram a sua confiança.

Duarte está em casa e olha uma fotografia de Nazaré. Quando Bárbara chega, o jovem apressa-se a esconder a fotografia. Bárbara conta-lhe, com uma certa felicidade, que Nazaré se entregou às autoridades. Duarte, em choque, pergunta-lhe porquê e a mulher diz-lhe que se está tão preocupado pode ir visitá-la à prisão.